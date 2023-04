Migrační krize z blízka. Násilí lidé zažili doma v Mexiku i cestou

Sdělila nám, že je během cesty na dvou místech v Mexiku vydírali imigrační pracovníci, přesto se jim však k hranicím podařilo dojít. S převaděčem je nicméně přešla pouze ona, jelikož neměli dostatek peněz na zaplacení obou přechodů, a po příjezdu do USA se vzdala americkým imigračním úřadům. Ty ji ale na základě Hlavy 42 vrátily zpět a ona zamířila do města Monterrey, protože to bylo poslední místo, kde byla se svým manželem.