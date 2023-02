Japonsko staví novou superloď na lov velryb, má doplout až na Antarktidu

Velrybářská firma Kyodo Senpaku Kaisha oznámila, že staví novou „mateřskou loď“. Oproti té stávající by měla dokázat plout až 60 dní a urazit 13 000 km, píše list The Guardian. Japonská společnost dále uvedla, že by jejich nová loď mohla doplout až na Antarktidu. To vyvolává obavy, že by se v Jižním oceánu mohla obnovit komerční činnost.