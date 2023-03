Japonský senátor ještě nikdy nepřišel do práce

Jeho senátní kolegové se proti věčnému absentérovi teď rozhodli rázně zakročit. Disciplinární výbor v úterý jednomyslně hlasoval pro jeho vyloučení z parlamentu. Už ve středu rozhodnutí s největší pravděpodobností schválí celá horní komora, píše server The Japan Times.

Vyloučení je nejpřísnější trest, kterému poslanci a senátoři můžou v Japonsku čelit. Od roku 1950 ho zákonodárci aplikovali jenom dvakrát a tentokrát to je poprvé, kdy je příčinou nulová docházka.

Higašitani ale nakonec na svém kanálu oznámil, že raději pojede do Turecka. Svůj plat slíbil věnovat obětem nedávného tureckého zemětřesení. Na jednání výboru proti Higašitaniho vyloučení protestoval jeho jediný stranický kolega v parlamentu, ale neúspěšně.

To, že si Higašitani dělá z parlamentních kolegů zřejmě tak trochu legraci, by ale nemělo být takové překvapení. Před svou politickou a youtuberskou dráhou podle The Japan Times vedl okázalý život plný alkoholu a přátel ze zábavního průmyslu, trpěl závislostí na hazardu.