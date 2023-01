Ukrajince už nic nevyděsí, rakety sledují z balkonu, líčí mladá Ukrajinka

V den osvobození ve městě nefungovalo mobilní spojení ani elektřina. A ani voda netekla. V centru města rychle začali rozdávat humanitární pomoc – jídlo, deky, spacáky, solární lampy. To vše ale bohužel probíhalo velmi chaoticky. Organizace není silnou stránkou místních úřadů. Proto si lidé vzájemně pomáhají, jak jen to jde.

Navíc dělají vše pro to, aby způsobili lidem co největší škody, protože město je často bombardováno granáty, ze kterých při výbuchu vylétají kovové šipky a mohou zmrzačit každého, kdo se nachází v zóně výbuchu.

Je vtipné a zároveň hrozné, že většina mých kolegů se šla podívat na balkón, kam to letí, a jeden z nich se díval na naše vyděšené obličeje a řekl: „Vidíte to poprvé? To jste si na to za těch 10 měsíců nezvykli?“