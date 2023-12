Hrozba pro svět je větší než válka v Gaze. USA už staví obrannou koalici

I proto berou výhrůžky Hútiů vážně i ve Washingtonu. Americký ministr obrany Lloyd Austin v pondělí oznámil vznik desetičlenné koalice, která by měla lodě v Rudém moři před útoky Hútiů chránit. „Země, které se snaží prosazovat základní princip svobody navigace, se musí spojit, aby se vypořádaly s výzvou, kterou představuje tento nestátní aktér,“ píše se v Austinově prohlášení.

Vytvoření koalice přišlo krátce poté, co americké a britské lodě sestřelily více než desítku dronů nad Rudým mořem. Další dron zlikvidovala egyptská armáda poblíž města Dahab na Sinajském poloostrově.

Dilema řeší i Egypt, pro jehož ekonomiku jsou útoky na ropné tankery obřím nebezpečím. Z poplatků za plavbu Suezským průplavem dostal za poslední rok 9,5 miliardy dolarů. Pokud by přepravní společnosti své trasy změnily a nebezpečnému Rudému moři se vyhnuly, mohl by Egypt o své zisky přijít.

A trasy už řada firem opravdu změnila. Ve čtvrtek došlo k neúspěšnému pokusu o přepadení kontejnerové lodi Maersk Gibraltar, která směřovala do Suezského průplavu. Společnost A.P. Moller-Maersk se rozhodla pozastavit využívání Rudého moře svými plavidly. Firma Hapag-Lloyd, jejíž kontejnerová loď al Jasrah byla rovněž zasažena Hútíi, následovala jejího příkladu. Podle televize al-Džazíra se už průjezdu Rudým mořem vyhýbá 12 velkých přepravních společností.

Egyptská armáda už přitom s Hútii bojovala v rámci mezinárodní koalice vedené Saúdy. V roce 2015 byla vláda prezidenta Abdal Fattáha Sísího jednou z prvních, které se do arabské koalice proti Íránu přihlásily. O osm let později je situace zcela odlišná – k Hútiům Egypt sice žádné sympatie nepociťuje, zároveň má ale ambice vystupovat jako prostředník ve válce v Gaze a také zastánce tamních trpících civilistů. Právě snahou zastavit izraelské bombardování vysvětlují své útoky i Hútiové a egyptská vláda váhá, jak vysvětlit obyvatelstvu, že půjde do konfliktu s někým, kdo se zastává trpících lidí v Gaze.