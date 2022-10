Johnson nebude usilovat o návrat do čela konzervativců ani o úřad premiéra

Boris Johnson nebude kandidovat do čela Konzervativní strany a nebude usilovat ani o návrat do čela britské vlády. A to i přesto, že měl dostatečnou podporu poslanců, píše BBC.