Jsou prý pro ženy. Dokumenty ukazují fungování antitrans organizace v USA

V posledních měsících před loňskými americkými federálními volbami se statisícům uživatelů sociální sítě Facebook cíleně ukazovala reklama na inciativu, která údajně bojuje za práva žen. „Skutečný boj za ženy,“ zněla jedna z verzí reklamy, na níž byla zobrazena žena, která se dívá na panorama města a napíná bicepsy. „Víme, co je to žena,“ hlásala další varianta.

Reklamy obsahovaly odkaz na petici s názvem Zákon o ženských právech (v originále Women’s Bill of Rights). Když uživatelé odkaz rozklikli, dostali se na webovou stránku propagující tradiční genderové role a označující trans osoby za hrozbu pro bezpečí žen.

True North odhalilo dokument Women’s Law Center, projekt sesterské organizace IWV Independent Women’s Forum. V něm se uvádí, že IWV se například ve svém marketingu záměrně vyhýbá kontroverznímu tématu potratů. To ji sice odlišuje od ostatních konzervativních ženských organizací, ale na druhou stranu jí to umožňuje oslovovat umírněnější publikum. Přesto stránka IWV před volbami sdílela „fakta o potratech“, která bagatelizovala zrušení „zákona Roeové“ (slavná americká právní kauza, která změnila potratový zákon v USA), a reklamy na sociálních sítích, které voliče nabádaly, aby se spíše než o reprodukční práva starali o kriminalitu a inflaci.

Výzkumníci tvrdí, že boj proti právům trans osob by mohl být dalším krokem v dlouhodobější strategii, jejímž cílem je odvést pozornost voličů od důsledků rozhodnutí nejvyššího soudu z loňského léta, které právě zrušilo ústavní právo na potrat.

Podle politických expertů je spojení mezi inciativami proti trans osobám a proti potratům hlubší než u samotné volební strategie. „Komunikační strategie obou skupin je, že zákazy mají co do činění s naším vlastním zdravím a ochranou. Tím říkají, že to vědí lépe než třeba lékař,“ řekl Badenová.