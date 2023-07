Justiční omyl stál muže z Německa 13 let života

Genditzkého původně obvinili z toho, že po sporu v roce 2008 srazil 87letou důchodkyni v Rottach-Egernu do vany a následně ji utopil. V roce 2010 za to byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody.

Jednalo se o třetí soudní proces k tomuto případu. Ve dvou předchozích procesech soudci obžalovaného uznali vinným. Verdikty se z velké části opíraly o výpověď koronera. Ten původně vyloučil, že by důchodkyně sama mohla spadnout do vany a utopit se.

Genditzki má nárok na kompenzační platby, které kritici považují za příliš nízké. Podle ministerstva spravedlnosti dostává nespravedlivě vězněný člověk odškodné 75 eur za každý den strávený ve vězení. V Genditzkiho případě by to bylo celkem 368,4 tisíce eur (8,9 milionu korun) za roky, kdy neviděl své děti a zmeškal i narození vnoučete, podotýká web BR24. Dále uvádí, že ještě před pár lety byla sazba jen 25 eur za den.

„Například ve Spojených státech je odškodnění za neoprávněné uvěznění přehnaně vyšší. Je to dáno i tím, že má stát potrestat a odradit od nezákonného zasahování do svobody, tedy aby si státní zástupci a soudci dobře rozmysleli, zda člověka skutečně odsoudí,“ řekl magazínu Bild právník Alexander Stevens.

Podle Stevense by kromě paušální náhrady 75 eur na den mohl Genditzki požadovat i další finanční kompenzaci za újmu, například v důsledku ztráty výdělku po dobu, kdy byl vězněn. „Náročnější je však důkazní břemeno, kdy musí újmu podrobně prokázat, což by bylo zvláště obtížné a znamenalo by to zdlouhavé občanskoprávní řízení,“ uvedl právník.