Izrael začal „novou fázi války“. Jde mu hlavně o rukojmí, říká analytička

Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, přednáší na Fakultě sociálních věd. Dříve působila v think-tancích jako analytička v Institute for National Security Studies v Tel Avivu, výzkumnice v Interdisciplinary Center v izraelské Herzliy, hlavní analytička v Pražském institutu bezpečnostních studií a vedoucí blízkovýchodního programu v Asociaci pro mezinárodní otázky.

Od roku 2008 působí jako analytička a členka programové rady Nadace Forum 2000. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě a vztahy zemí střední Evropy s Izraelem. Má doktorát z London School of Ecomomics and Political Science, magisterský titul z University of Cambridge a bakalářský titul získala na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.