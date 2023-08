Kam se poděla Melania? Její absence po boku Trumpa vyvolává otázky

„Vždycky je nepříjemné, když musíte přijít a říct své ženě: ‚Mimochodem, někdy zítra budu obviněn.‘ Ona se zeptá, za co, a já řeknu: ‚Nemám tušení. Absolutně nemám tušení,‘“ popsal už minulý týden pro rozhlasový pořad The John Fredericks Show údajnou realitu domácnosti Trumpových 45. americký prezident.

Podle svých slov se Trump od právních záležitostí snaží svou rodinu držet dál, aby ji chránil. Že by ale Melania nevěděla o tom, co se ve spojení s jejím manželem řeší, vyvrátila pro stanici CNN mluvčí Bílého domu v době Trumpova prezidentství Stephanie Grishamová.

To, že lidé dnes Melanii Trumpovou vídají méně, není náhlý úkaz. Z veřejného života se bývalá modelka stáhla ihned po odchodu z Bílého domu a aktivní není ani na sociálních sítích. Podle listu The New York Times je důvod jednoduchý – chce mít to, čeho se jí v Bílém domě nedostalo: pocit soukromí.