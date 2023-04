Jak Donald poznal Stormy. Příběh pornoherečky a prezidenta

Newyorský realitní magnát Donald Trump tehdy dokončil natáčení páté série populární televizní show The Apprentice (Učeň). I díky ní získal pověst geniálního podnikatele, která mu později pomohla do Bílého domu.

Příběh jejich „vztahu“ se ve světle nejnovějších událostí rozhodly rekonstruovat britský deník The Times nebo stanice BBC.

Přesná povaha onoho červencového setkání Donalda Trumpa a Stormy Daniels zůstává předmětem vášnivých sporů. Jisté ale je, že osudná golfová akce u jezera Tahoe na hranicích států Nevady a Kalifornie odstartovala sérii událostí, které přesvědčily porotu, aby zahájila soudní proces, který by tehdy nejspíš nenapsal ani nejkreativnější hollywoodský scenárista.

Trumpovi bylo čerstvě šedesát. Jednu, předem odsouzenou k neúspěchu, kandidaturu do Bílého domu už měl za sebou a o té druhé, vítězné, nejspíš ještě ani nepřemýšlel. Zbývalo do ní deset let. Svůj volný čas - ostatně jako když byl v Bílém domě - trávil na golfových turnajích s dalšími slavnými amatéry.