Karel III. uvede do oběhu nezvyklé mince, oslavují faunu a flóru Británie

Nové návrhy mincí postupně nahradí současnou sérii, která obsahuje znaky domácích národů: růže, bodlák, trojlístek a pórek. Ta byla představena za královny Alžběty II. v roce 2008. Do oběhu budou nové mince uvedeny koncem letošního roku.

Chris Barker, manažer v Royal Mint Museum, řekl listu The Guardian, že tradičnímu designu britských mincí dlouho dominovala heraldika.

„Bylo to klíčové téma po staletí, až na pár výjimek. Jedná se o skutečně zlomový okamžik v historii britského ražení mincí, protože to, co vidíme, je výrazná změna, když jsme se zaměřili na flóru a faunu,“ uvedl.