Kdo zapálil Havaj. Právníci začnou hledat v místní elektrárně

Napadená společnost v reakci na to uvedla, že nemá žádné informace o tom, co požáry způsobilo. „Přístup do zasažené oblasti je také omezen z důvodu bezpečnosti. Až okamžitá pohotovost pomine, budeme spolupracovat s úřady a dalšími na vyšetřování toho, co se na Maui stalo,“ uvedl mluvčí Hawaiian Electric Industries Darren Pai.