Už letos může přijít „super El Niño“, varují klimatologové

Silnějším projevům nasvědčují podle australského úřadu i teploty v Indickém oceánu. Ty jsou „mírně zvýšené“ a mají samy o sobě tendenci způsobovat sušší podmínky. Právě to by mohlo přispět k silnějším účinkům El Niña.

McPhaden dodal, že velké El Niño přichází zpravidla každých 10 až 15 let, a proto by bylo „velmi neobvyklé“, kdyby se jedno objevilo brzy po posledním extrémním, které nastalo v letech 2015 a 2016. „I tak nás ale příroda dokáže vyvést z míry, když si myslíme, že víme všechno,“ řekl.

„Ty opravdu velké se projevují po celé planetě extrémními suchy, povodněmi, vlnami veder a bouřemi. Pokud se to stane, budeme se muset připravit. Mohlo by to také vyšumět do ztracena. V každém případě bychom měli být ostražití a připravení,“ pokračoval McPhaden.