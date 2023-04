Nedostatek vody. Krize, na kterou se svět nepřipravuje, jak by měl

Čtvrtina světové populace (26 procent) nemá přístup k nezávadné pitné vodě minimálně jeden měsíc v roce. Necelá polovina (46 procent) žije bez bezpečně spravovaných hygienických služeb. Ohromující čísla prezentovala nedávno Organizace spojených národů u příležitosti konference o vodě v New Yorku.

Vědci dlouhodobě upozorňují, že jednou z hlavních příčin je klimatická změna. „Klima má určitou variabilitu. Střídají se období, kdy je relativně vlhko a sucho. Kvůli změně se tyto jevy mohou prohlubovat. Roste teplota, zrychluje se výpar a vzniká větší tlak na vodní zdroje, aby se voda doplňovala. Proto je potřeba jí dodávat do systému víc. Změny teplot mají také za důsledek, že se mění odtoky v řekách a míra zásob podzemní vody,“ vysvětluje profesor Martin Hanel z Katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování z České zemědělské univerzity, proč je vody v některých částech světa méně.

„Působíme třeba v afrických zemích, kde jsou zemědělci závislí především na sezonních deštích, na které byli zvyklí po staletí. Věděli, že přijde déšť, zasejí a potom sklidí. Vzorec je teď ale jiný. Déšť buď přichází pozdě, nepřijde vůbec nebo naopak zaprší do sklizně a úrodu to znehodnotí, protože zplesniví. Koloběh vody v přírodě má čím dál silnější dynamiku. Navíc, pokud prší, tak opravdu hodně, a pokud ne, tak je sucho. To vše kvůli měnícímu se klimatu,“ popisuje Faltus.