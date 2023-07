Kolona vagnerovců v noci dorazila do Běloruska, tvrdí pozorovatelé

Zřejmě míří k městu Asipoviči do dosud prázdného velkého stanového tábora v Ceľ, jejž už začátkem července odhalily satelitní snímky. Podle Rádia Svoboda polní tábor pojme na 8000 vojáků.

Pozorování kolony předcházelo v pátek prohlášení běloruského ministerstva obrany o armádní cvičení právě u Asipoviči, do něhož se mají v roli instruktorů zapojit vagnerovští bojovníci.

To, že instruktoři ruské žoldnéřské skupiny dorazili do Běloruska, napsal ve svém pravidelném shrnutí americký think tank ISW. Přiletět měli 11. července.