Putin popřel existenci vagnerovců. Ať si Prigožin hlídá jídelníček, radí Biden

Ruský vládce se ve čtvrtek dostavil na ruské Future Technologies Forum, kde kromě výroků o kvantových technologiích zeširoka zodpověděl otázku novináře Andreje Kolesnikova z listu Kommersant. Žurnalista se ho dotázal, co se odehrálo na schůzce se členy Vagnerovy skupiny. Ta se uskutečnila 29. června – tedy pět dní poté, co bojovníci zahájili (a ukončili) vzpouru. O detailech setkání se dosud jen spekulovalo.

Schůzky se zúčastnil jak sám Putin, tak šéf vagnerovců Jevgenij Prigožin a 35 velitelů jeho soukromé armády. Podle ruského prezidenta trvalo setkání tři hodiny.

„Na schůzce jsem na jedné straně zhodnotil, co udělali na bojišti (na Ukrajině), a na druhé straně, co udělali během událostí z 24. června. Za třetí jsem jim ukázal možné varianty jejich další služby, včetně využití jejich bojových zkušeností. To bylo vše,“ cituje z rozhovoru CNN.

Putin následně dostal otázku, zda budou vagnerovci zachováni coby bojová jednotka. „Ne, Vagnerova soukromá armáda neexistuje!“ měl Putin vykřiknout. „Nemáme žádný zákon pro soukromé vojenské organizace. Prostě neexistuje!“

A několikrát to zopakoval: „Žádný takový právní subjekt neexistuje.“

A ještě detailněji: „Ta skupina existuje, ale právně neexistuje!“

Putin v rozhovoru připustil, že je možnost, jak soukromou vojenskou organizaci legalizovat. Zapochyboval však o tom, kdo by tak měl učinit. Zda je nutný zákon, který by musel projít Státní dumou, nebo stačí vládní dekret. „Není to jednoduchá otázka.“

Souvislosti Šéf žoldnéřské Vagnerovy skupiny je sice v Rusku oficiálně v nemilosti, o všechen svůj vliv tam ale nepřišel. Podle průzkumu ruské agentury Prigožina po vzpouře kladně hodnotilo skoro 30 procent lidí. Prigožinovi vrátili zabavené miliardy a zlato, část Rusů ho stále podporuje

Bojujte dál, nabídl Putin

Putin dále uvedl, že 35 velitelům Vagnerových jednotek nabídl několik možností zaměstnání, včetně zaměstnání pod vedením jejich přímého velitele, který vystupuje pod volacím znakem Šedoj. Toho označil ruský vůdce za muže, pod jehož vedením bojovníci skutečně posledních 16 měsíců na Ukrajině bojovali.

„Mohli se všichni shromáždit na jednom místě a pokračovat ve službě,“ řekl Putin, „a nic by se pro ně nezměnilo. Vedl by je tentýž člověk, který byl po celou dobu jejich skutečným velitelem.“

A co následovalo? zeptal se Kolesnikov. „Mnozí přikývli, když jsem to řekl,“ pokračoval Vladimir Putin. „A Prigožin, který seděl vepředu a neviděl to, po poslechu řekl: Ne, kluci s tímto rozhodnutím nesouhlasí.“

Kolesnikov v článku dodává, že i kdyby s ním nejspíš prezident nesouhlasil, příběh vagnerovců „bezpochyby zasáhl Vladimira Putina“.

Co řekl Biden

Šéf Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin 23. června obvinil ruské ministerstvo obrany, které dlouhodobě kritizoval za neschopnost při vedení války proti Ukrajině, z útoku na své síly.

Prigožinovy jednotky následující den ovládly Rostov na Donu a vyrazily na Moskvu. Pak ale vůdce vagnerovců akci odvolal. Putin nejprve obvinil Prigožina a jeho muže ze zrady, později ale přistoupil na dohodu zprostředkovanou Lukašenkem, která umožnila Prigožinův odchod do běloruského exilu.

Vagnerovci dostali na výběr, aby buď pokračovali ve službě v ruské armádě, anebo odešli do Běloruska či do civilu.

Později se ukázalo, že sám Prigožin v Bělorusku není, vrátil se do Ruska. Zpravodajský web Fontanka.ru informoval, že zakladateli a šéfovi žoldnéřské skupiny vrátili deset miliard rublů, stovky milionů dolarů a zlaté odlitky, které policie našla v Petrohradu během prohlídek poté, co Prigožin zavelel ke vzpouře.

Místo pobytu muže s přezdívkou „Putinův kuchař“ (dříve zajišťoval catering v Kremlu) není známo.