Kolumbie hledá otce fotbalové hvězdy. Únosci slíbili jeho propuštění

Jejich cílem bylo chránit přírodu, ke které mají často osobní vztah, a lidi, co tam žijí. Z různých důvodů za to ale zaplatili životem. K největšímu počtu vražd ochránců přírody loni došlo v Latinské Americe, uvádí Global Witness.

Kolumbijská policie v úterý prohlásila, že identifikovala dva ze čtyř mužů, kteří unesli otce kolumbijského fotbalisty. Dopadnout se je ale zatím nepodařilo. Bezpečnostní složky se momentálně podle webu The Guardian snaží zabránit únoscům v jeho propašování do sousední Venezuely.

Generál Alejandro Zapata, zástupce ředitele národní policie, na pondělní tiskové konferenci v Bogotě uvedl, že pěšky by nebylo snadné hory přejít, ale že by to byl logický cíl únosců. „V tuto chvíli nemáme žádné důkazy, které by naznačovaly, že překročil hranice, nemůžeme to potvrdit, ale nemůžeme to ani vyloučit. Je velmi pravděpodobné, že bude hledat možnost útěku právě tam,“ vysvětlil.