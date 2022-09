Komentář: Královna Alžběta: Soumrak jedné globální epochy

Role je ostatně přiléhavé označení. Umberto Eco jednou poznamenal, že 70 procent toho, co víme, pochází z velkých filmových bijáků. I Alžbětin život bude nevyhnutelně nahlížený skrze díla, jako je i v našich krajích dobře známý netflixový seriál – umně mísící realitu s uměleckou licencí. Bude to snazší proto, že královna byla účastnicí (a sotva viditelnou dirigentkou) velmi privátního a navenek minimalistického spektáklu, který ovšem britskému politickému systému dodával něco zásadního – důstojenství.

Nebyla sice političkou, ale umění vlády, reasons of state, dnes bychom řekli politické know how, ovládala. Ať už díky zkušenosti se svými patnácti premiéry a premiérkami počínaje Winstonem Churchillem, nebo letitým pečlivým studiem státních dokumentů a politického života vůbec. I díky úzkostlivě střežené politické neutralitě – kterou se odlišovala od nového krále Charlese III., někdejšího korunního prince – mohla plnit roli jistého orákula pro nejvýše postavené představitele státu, kteří se nemuseli obávat její indiskrétnosti, politických ambicí ani postranních úmyslů. Pro politiky, kteří chtěli této studnice znalostí a přehledu využít, to musela být vzácnost.