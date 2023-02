Komentář: Šířil se tu opojný pocit, že je Rusko na kolenou. A teď se blíží vystřízlivění

Zetko, novodobý hákenkrajc, se bude na hrudích okupantů hned vyjímat pěkněji. Tedy v ruských očích. Jen co uplyne ještě pár dnů, možná týdnů. A agresor si na Ukrajině patrně připíše první významnější územní zisk od okupace Severodoněcku a Lysyčansku loni v létě.

Ruská propagandistická mašinérie zkrátka bude mít po dlouhé době co slavit. Pravda půjde, jako vždy, stranou. Kolik lidí muselo zahynout, o kolik techniky přišla armáda. A hlavně kolika zločiny se země provinila a jak ostudnou vinou zatížila budoucí pokolení. V ruském veřejném prostoru nepadne ani slovo o tom, jak zdrcující pachuť s sebou – v tuto chvíli očekávatelné – dobytí Bachmutu nese.

Sice se morbidní veřejná oslavička nestihne k výročí zahájení „speciální vojenské operace“, neboť to už bylo minulý pátek, ale co, v Mariupolu se loni také nepodařilo chytit 9. květen, tedy Den vítězství nad fašismem. A nakonec tam přece na rozbitém náměstí stejně vlála ruská trikolora. V mariupolských panelácích ještě ležela těla mrtvých obyvatel, leč záběry na zbědované ukrajinské obránce, jak už beze zbraní odcházejí z ocelárny Azovstal do zajetí, daly na zpoždění zapomenout. Kremelský dobyvačný hlad byl prostě zdárně zaplácnut.