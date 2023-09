Komik Russell Brand čelí obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení

Obvinění se proti Brandovi objevilo hned několik, jak uvádí BBC . Jedna z obětí tvrdí, že ji Brand znásilnil ve svém domě v Los Angeles. Podle lékařských záznamů byla ještě téhož dne ošetřena v krizovém centru pro znásilněné. Z textových zpráv, které novinářům z The Times ukázala, vyplývá, že hned v hodinách po odchodu z jeho domu Brandovi řekla, že se ho bála a cítila se jím zneužitá. Ten na to ale reagoval posměšně.

Druhá žena tvrdí, že ji Brand napadl, když mu bylo 31 let a jí teprve 16 - ještě chodila do školy. Uvedla, že ji Brand během citově zneužívajícího a kontrolujícího vztahu, který trval asi tři měsíce, nazýval „dítětem“, a že jí jednou „vtlačil penis do krku, až se dusila“.

Poté, co se jeho popularita prudce zvýšila, byl Brand obsazen do hollywoodských filmů jako Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek a Arthur.