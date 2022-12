Křičící William a špinavá hra. Harry s Meghan poodkryli královské zákulisí

Z „nové princezny lidu“ ke královskému přírůstku, který se staví do role divy, válčí se svou švagrovou a křičí na zaměstnance své domácnosti. Meghanin obraz, který veřejnosti prezentovala média, se – podle vyprávění vévodů ze Sussexu i oslovených odborníků – po velkolepé svatbě s britským princem obrátil o 180 stupňů.

„Jakmile si někteří lidé kolem královské rodiny začali uvědomovat, že by tento nový pár mohl narušit stávající mocenskou hierarchii, ať už vnitřní, nebo tu viditelnou, rozhodli se je onálepkovat a zpochybnit jejich pozici,“ vypráví v nejnovější trojici dílů dokumentu Harry & Meghan bývalý mluvčí Buckinghamského paláce James Holt, který dnes působí jako ředitel nadace Archewell, kterou vévodové založili.

Harry & Meghan. All episodes are now streaming. Only on Netflix. pic.twitter.com/ERElENiFPC — Netflix (@netflix) December 15, 2022

Již v první polovině dokumentu si média, jmenovitě britský bulvár, vysloužila velké množství pozornosti a zbylé díly se v tomto směru o moc neliší. Harry a Meghan jdou tentokrát ale mnohem více do hloubky a z vlastních zkušeností popisují, jak celý proces partnerství mezi novináři a Palácem probíhá.

V dokumentu nechybí přehlídka novinových titulků, kterým britské noviny Meghan prezentovaly světu, a připomínána jsou i srovnání, ke kterým se bulvár uchyloval. V těch byla vévodkyně ze Sussexu odsuzována za stejné věci, za které například o rok dříve byla její švagrová Kate chválena. Dvojice prý napočítala až 25 takových příkladů a vzpomínala také na nenápadné náznaky rasismus, které články prostupovaly.

V dokumentu se navíc objeví i Christopher Bouzy, CEO a zakladatel společnosti Bot Sentinel, která se zabývá bojem s dezinformacemi. Jeho firma totiž zanalyzovala na 114 tisíc tweetů a zjistila, že celých 70 % nenávistného obsahu pochází z pouhých 83 účtů. Tyto příspěvky se pak dostaly až k 17 milionům lidí.

Za naprostou většinou nenávistné propagandy na sítích tak zřejmě mohlo stát jen malé množství účtů, které byly koordinovány a v úzkém propojení.

Myšlenky na sebevraždu

Meghaniny kamarádky v sérii dále popisují, jak se vévodkyně začala uzavírat do sebe, byla skleslá a jak ji ještě nikdy neviděly v takovém stavu, v jakém byla během své královské epizody. V dokumentu se dvojice opět vrací i k Meghaniným myšlenkám na sebevraždu, ke kterým ji veškerá negativní pozornost dohnala a o které se zmínila již v rozhovoru s Oprah Winfrey z minulého roku.

„Vzpomínám si, jak se mi s tím svěřila. Že si chtěla vzít život. A to mě opravdu velmi ranilo, protože jsem věděla, že je to zlé. Byla pod obrovským tlakem ze strany supů, kteří jí vyklovávali duši, až nakonec dospěla k rozhodnutí, že tu nechce být,“ říká v dokumentu matka vévodkyně.

Potřebujete pomoct? Linka první psychické pomoci „Pomáháme dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven.“ tel.: 116 123 (bezplatně) Linka Bezpečí pro děti, mládež a studenty „Na Lince bezpečí pomáháme dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady.“ tel.: 116 111 (bezplatně)

Za těžkou dobou se ohlíží i sám Harry, který si podle vlastních slov nikdy nemyslel, že by situace došla tak daleko. To, že se tak stalo, ho prý naštvalo a zahanbilo, protože v dané době reagoval více „jako princ Harry a ne manžel Harry“.

„Vždycky mě učili, že se mám víc starat o to, co si o nás lidé pomyslí, když na akci nepřijdeme, nebo na ni přijdeme pozdě. Když si na to vzpomenu, nenávidím se za to,“ pronesl vévoda v dokumentu.

Meghan v době, kdy se její myšlenky ubíraly sebevražedným směrem, nemělo být dovoleno vyhledat odbornou pomoc, protože by královská rodina byla postavena do špatného světla. Palác si přitom měl být moc dobře vědom, jak špatná situace je, argumentoval ale tím, že vévodkyně vše zvládne a že média lze jen těžko porazit.

Spolupráce s médii

Možná i z toho důvodu, jak odhaluje zpověď vévodů, Buckinghamský palác volí s novinami cestu určité spolupráce. Sama královská rodina pak podle Harryho funguje na neustálých brífincích o jejích členech, různých „službičkách“ nebo zvaní médií na nejrůznější akce.

„Je to špinavá hra,“ popsal celý mechanismus princ. „Jsou tu informace vyzrazené, ale i vymyšlené. Takže pokud komunikační tým chce odstranit negativní článek o svém šéfovi, dohodnou se a dají vám něco o šéfovi někoho jiného,“ dodal Harry s tím, že spolu s bratrem Williamem přitom dříve nechtěli, aby jejich týmy takto pracovaly proti sobě.

Pár dále popisuje, jak se interní psaná konverzace královských členů během několika dní dostávala i do médií a jak právě jedna z takových událostí překazila jejich dřívější plány na alespoň částečné stáhnutí se z veřejného života. V nové kapitole si přitom chtěli zajistit soukromí a právo na „vlastní život“ poté, co by přestali žít z peněz daňových poplatníků.

Bod zlomu, kdy se dvojice začala bavit o tom, co dělat, aby byla schopna žít v dosavadním královském nastavení, ovšem přišel již v roce 2019, kdy Meghan poprvé veřejně prohlásila, že se necítí v pořádku. Poté, co se její krátká zpověď objevila v dokumentu o jejich cestě do Afriky, jí veřejnost vyjádřila sympatie. Média však pokračovala ve svém narativu.

„Čekali byste podporu od nejbližších, nastal ale opak,“ zmiňuje Harry s odkazem na svou rodinu, která měla i nadále nečině přihlížet, čemu Meghan čelí. Jak popsala jedna z kamarádek vévodkyně, Meghan v té době již byla obětním beránkem paláce, který využíval historky o ní k vyhnutí se méně příznivým příběhům o jiných.

Ochránit monarchii

Asi největší ránu vztahy uvnitř královské rodiny nicméně zaznamenaly až s oficiálním oznámením, že se Harry a Meghan chtějí stáhnout do ústraní. V britském bulváru se navíc zpráva o této možnosti opět objevila díky úniku informací z Paláce dříve, než se dvojice k rozhodnutí uchýlila a oficiálně ho oznámila.

„Bylo hrozné vidět vlastního bratra, jak na mě ječí a řve, slyšet otce říkat nepravdivé věci, a vidět babičku, jak tam jen sedí a tiše to vstřebává,“ vzpomíná Harry na mimořádné jednání, kde úzký rodinný kruh řešil, co se bude dít dál.

Podle prince byla schůzka úmyslně domluvena na moment, kdy se Meghan nebude moci zúčastnit.

Schůzka však nic nezměnila a po ní přišla další rána. „Objevil se příběh, v němž se říkalo, že jedním z důvodů, proč s Meghan odcházíme, byla Williamova šikana. Jakmile jsem po schůzce nasedl do auta, bylo mi řečeno o společném prohlášení, které bylo vydáno mým jménem a jménem mého bratra a které tuhle historku rozmetalo,“ vypráví v dokumentu princ.

„Nemohl jsem tomu uvěřit. Nikdo se mě na to nezeptal. Nikdo mě nepožádal o svolení vydat takové prohlášení,“ sdělil Harry. „Během čtyř hodin byli ochotni lhát, aby ochránili mého bratra, a přitom po tři roky nebyli ochotni říct pravdu, aby ochránili nás.“

Klín, který situace vrazila mezi bratry, je podle Harryho to nejsmutnější. Princ William si prý zvolil stranu paláce, což vévoda vlastně chápe vzhledem k tomu, že je jeho bratr následníkem trůnu.

Právě kvůli špatnému vztahu s princem z Walesu i jeho otcem byl ale návrat na loňský pohřeb prince Philipa, manžela královny Alžběty II., pro Harryho těžký.

Foto: Profimedia.cz Zářijové shledání královských bratrů po úmrtí královny Alžběty II.

„Normální“ život

Po zanechání královských povinností dvojice zamířila do Kanady. Kvůli svému rozhodnutí ovšem přišli o ochranku a lidé se brzy dozvěděli, kde žijí. S příchodem pandemie koronaviru se tak rozhodli odjet do Spojených států, kde žijí doteď. Poslední díl dokumentu se tak věnuje primárně jejich životu „poté“.

V tom se podle Martina Belama z britského listu The Guardian dostáváme k okamžiku, který vystihuje podstatu věci. „Jak už jsem se zmínil, mám pocit, že v prvních třech dílech se projevilo hlavně to, že Harry vyrůstal s hluboce poškozující zkušeností s vniknutím médií do života jeho matky,“ popisuje novinář své dojmy.

„Nemohu se zbavit dojmu, že celá premisa rozhodnutí, která Harry a Meghan učinili, je vedena jeho touhou vyhnout se tomu, aby jeho děti měly stejné dětství jako on,“ vysvětluje dále Belam.

Svá slova vztahuje k četným záběrům Archieho a Lilibet, dětem Harryho a Meghan, která jsou rozdílná od těch škrobených, kterým se veřejnosti od monarchie jindy dostává.

Při jízdě podél kalifornského pobřeží ke konci šesté epizody je pak Harrymu položena otázka, zda mu něco ohledně instituce, kterou královská rodina představuje, chybí. „Chybí mi ta zvláštní rodinná setkání, kdy se v určitých obdobích roku všichni sejdeme pod jednou střechou,“ zní princova odpověď. „Chybí mi Velká Británie, chybí mi moji přátelé. Několik jsem jich během celého procesu ztratil.“

Podle Harryho navíc palác promarnil příležitost, kterou Meghan mohla být. Dvojice pro mnohé představovala změnu a obzvlášť ve spojení s bývalými britskými koloniemi, které dnes často volají po osamostatnění, mohli vévodové být pomocnou a důležitou rukou – nejen kvůli Meghaniným kořenům.