Volejte terapeuty, ne právníky. Obávaný dokument Harryho a Meghan je venku

„Proč jste chtěli natočit tenhle dokument?“

„Nebudu říkat, že je to příjemné, ale když cítíte, že lidé tak dlouho vůbec netuší, kdo jste, je báječné mít příležitost nechat lidi nahlédnout do toho, co se stalo, a ukázat jim, kdo jsme,“ odpovídá v novém dokumentu na první položenou otázku jednačtyřicetiletá Meghan, vévodkyně ze Sussexu.

„Náš přítel nám poradil, abychom zdokumentovali sami sebe v tomto období,“ vysvětluje o něco později osmatřicetiletý princ Harry. Období, o kterém mluví, začalo poté, co se dvojice oficiálně vzdala královských povinností. „Kvůli všem těm dezinformacím, především o nás a našem odchodu, to vypadalo jako rozumný nápad.“

Za výsledným dokumentem s jednoduchým názvem Harry & Meghan, jehož první tři epizody vyšly ve čtvrtek ráno, stojí americká platforma Netflix. Jeho režisérkou je Liz Garbusová, která se pyšní oceněními filmových kritiků, nominacemi na Oscara i dvěma soškami Emmy.

Veškeré rozhovory, které se v dokumentu objevují, byly natočeny před srpnem tohoto roku, upozorňují autoři. Zároveň tak odrážejí kritiku, že dokument vychází příliš brzy po smrti královny Alžběty II.

Na diváky čekají ještě další tři epizody, vyjdou ovšem až za týden. I v prvních dílech jsou ale záběry z dosud nezveřejněného osobního archivu dvojice.

Vztah Harryho a Meghan vyšel na světlo v říjnu 2016. Oficiálních povinností spjatých s významným postavením se oba rozhodli vzdát na začátku roku 2020 a od té doby se již několikrát nechali slyšet, jaká byla jejich zkušenost s životem v královské rodině.

Harry promluvil například ve vlastním dokumentu o duševním zdraví z dílny Apple TV+, Meghan zase ve svém podcastu na Spotify a společně se dvojice rozpovídala i v pořadu Oprah Winfrey.

Nerozuměli rozdílům

I když se dosud zveřejněné díly britské královské rodině věnují ve velkém, její členové se k obsahu pořadu odmítli vyjádřit. Ostatně i ke komentářům předešlých výroků dvojice se uchylují jen výjimečně. Na jejich adresu přitom létala velmi silná prohlášení, která se dotýkala například i rasismu.

Právě tematika rasy je jedním z hlavních témat nového dokumentu. Princ Harry se totiž nechal slyšet, že královská rodina nepochopila, že jeho tehdy budoucí manželka potřebuje ochranu před rasistickými útoky, a zpochybňovala také některé z problémových novinových titulků, jež se objevovaly zejména v britském bulváru.

„Někteří členové rodiny byli jako: ‚Moje žena si tím musela projít, tak proč by se mělo s tvou přítelkyní zacházet jinak? Proč by se ti mělo dostávat zvláštního zacházení? Proč by měla být chráněná?‘“ vzpomínal v dokumentu Harry. „Řekl jsem: ‚Rozdíl je tu v tom faktoru rasy.‘“

Meghanina matka je totiž černoška a otec běloch. Tento fakt trápil jak některé občany, tak možná i některé členy královské rodiny. V již zmiňovaném rozhovoru s Oprah Winfrey totiž manželé uvedli, že nejmenovaný člen Harryho rodiny se ještě před porodem strachoval o barvu pleti jejich prvorozeného potomka Archieho.

Štvavá média

V první polovině šestidílného dokumentu jsou nicméně nejčastěji zmiňována média, jejich stinná stránka a dopady jejich práce. Vévoda ze Sussexu navíc ihned v prvním díle avizuje, že nikdy nešlo jen o jeho a Meghanin příběh, ale že se vždy jednalo o něco většího, než jsou oni sami. Jako člen královské rodiny proto cítí povinnost odhalit zneužívání a korupci, která se v médiích odehrává.

Tiskové kanceláře britských monarchů mají za úkol zajistit, aby královská rodina zůstala relevantní a oblíbená ve společnosti. Novináři tak často dostávají pozvánky na některé z akcí, kterých se členové rodiny účastní a na kterých probíhá autorizované focení. Paparazzi ale touží také po osobnějších snímcích, což často vede k narušování „běžného života“ monarchů.

Harry na takové momenty vzpomíná zejména ve spojení se svou matkou, princeznou Dianou, která tragicky zemřela před 25 lety, když se snažila utéct před novináři. Její auto tehdy vjelo do jednoho z pařížských tunelů a ven už se nikdo z pasažérů naživu nedostal.

„Chápu, že jsou na světě lidé, kteří v zásadě nesouhlasí s tím, co jsem udělal a jak jsem to udělal, ale věděl jsem, že musím udělat vše, co je v mých silách, abych ochránil svou rodinu. Obzvlášť po tom, co se stalo mojí matce. Nechtěl jsem, aby se historie opakovala,“ sdělil v dokumentu Harry.

Ve zlaté kleci

I když se tedy první tři díly dokumentu věnují převážně negativnímu vlivu médií, pozornost je zaměřena i na to, co všechno vlastně přináší život v královské rodině. Podle Harryho například Meghan obětovala všechnu svobodu, kterou měla, aby mohla vstoupit do jeho světa.

Who was late for their first date? Harry & Meghan. Volume I: Now Streaming. pic.twitter.com/SEv8AqGZhR — Netflix (@netflix) December 8, 2022

Dvojice tak vzpomíná na své začátky a na rozdíl, který nastal s tím, když se jejich vztah dostal na veřejnost – jiné chování, jiné oblékání a nové povinnosti. Podle Harryho mají navíc muži v královské rodině nutkání vzít si někoho, kdo zapadne do vytyčené škatulky, a nikoliv toho, kdo je pro ně ten pravý. On se prý ale – stejně jako jeho matka – rozhoduje srdcem spíš než rozumem.

Právě s Dianou se ale pojí další příběh, jímž princ dokresluje svůj život ve zlaté kleci. Znovu se tak dostává pozornosti pohřbu jeho matky a truchlení, které muselo probíhat mimo zrak veřejnosti, zatímco mezi lidmi musela královská rodina nasadit kamenný výraz. V té době se prý mladý Harry nedočkal dostatečného porozumění ani odborné pomoci.

Úleva pro palác?

I když dokument nastiňuje náročné období, kterým si dvojice v uplynulých letech procházela a nelichotivý portrét královského života, divákům se prozatím nedostalo třaskavých odhaleních či nových drbů, na které nejspíše čekali.

„Pokud se na to dívají v Buckinghamském paláci, je to možná s tichým pocitem úlevy. Alespoň v prvních třech dílech, které byly zveřejněny,“ okomentoval dokument královský korespondent BBC Sean Coughlan.