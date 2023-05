Potvrzeno. Do Česka ještě v květnu dorazí královská návštěva z Británie

„Jsem velmi rád, že se s vámi mohu podělit o to, že nás navštíví králův bratr princ Edward. Nyní je vévodou z Edinburghu a již nějakou dobu vede velmi úspěšný program The Duke of Edinburgh Award, který převzal po svém otci. Přijede sem koncem měsíce především proto, aby se na tento program, do kterého je zapojeno 4000 mladých Čechů a také několik Ukrajinců, kteří sem uprchli, podíval,“ uvedl Field.