Princ Harry prohrál spor s britskou vládou, nemůže platit za policejní ochranu

Mladší syn krále Karla III. měl nárok na policejní ochranu, než se on a jeho manželka Meghan oficiálně vzdali svých rolí v královské rodině a odstěhovali se v roce 2020 do Spojených států, odkud Meghan pochází. Manželé od té doby spoléhají na soukromou ochranku, ta ale nemá v zahraničí dostatečné pravomoci a nemůže získat přístup k britským tajným informacím. Harry proto požádal o soudní přezkum rozhodnutí vlády, podle níž nemá na britské půdě nárok na policejní ochranu, a to ani v případě, že by si výlohy na ni hradil sám.