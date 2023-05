Karel III. vyvolal očekávání, které může ohrozit celou monarchii

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Královská rodina musí být vidět. Nepsané pravidlo, které je ale klíčové pro zachování popularity, a tím pádem i vlivu „firmy“, jak se často systému okolo britského panovníka přezdívá.

Král Karel III. fakticky nemá téměř žádnou výkonnou moc a britský ústavní pořádek počítá jen s několika dalšími členy královské rodiny, kteří ho můžou v případě nutnosti zastoupit. Právě proto je pro královskou rodinu klíčové „být vidět“. Alžběta II. to dobře věděla, a proto byla velmi aktivní a obklopila se spoustou pomocníků.

Kdo jsou ti vyvolení, kteří mají být vystaveni na odiv v éře nového panovníka, dal Buckinghamský palác jasně najevo fotografií vybraných členů královské rodiny zveřejněné krátce po korunovaci.

„A kdo bude pomáhat Georgovi?“

„(Fotografie) říká, že pozornost je omezená na ‚pracující členy královské rodiny‘; jádro, které bude vykonávat oficiální povinnosti ve jménu krále,“ vysvětlil význam snímku královský korespondent BBC Sean Coughlan. „Není tam širší rodina nebo nějaké přívěsky, tohle jsou členové, které budeme vídat coby zástupce nové vlády.“

Fotografie ale zároveň odhaluje možnou překážku, se kterou se časem bude muset královská rodina vyrovnat, pokud bude chtít zachovat současnou míru svého zapojení do britského společenského života. A tou je věk.

Foto: Royal Household/Hugo Burnand Snímek pracujících členů královské rodiny. Zleva vévoda z Kentu, vévodkyně a vévoda z Gloucesteru, viceadmirál Timothy Laurence, princezna Anne, král a královna, princ a princezna z Walesu, Sophie, vévodkyně z Edinburghu, princezna Alexandra a princ Edward, vévoda z Edinburghu.

Nejmladším člověkem na snímku je čtyřicetiletý princ William, těsně po něm následuje jeho manželka Catherine, dále vévoda a vévodkyně z Edinburghu, tedy králův bratr a jeho manželka, což jsou padesátníci. Zbytek jsou lidé v důchodovém věku.

„Velmi pěkná fotka, ale také znepokojující. Sedmi z jedenácti pracujících členů na snímku je víc než 70,“ podotkl Charlie Proctor, šéfredaktor serveru Royal Central, který se specializuje na zprávy o monarchii.

Komentátorka bulvárního listu Daily Mail Angela Mollardová šla ještě dál. „Windsorové jsou ve větším ohrožení, než kdy byli,“ hlásá titulek jejího článku. Podle ní by situace mohla dojít až k tomu, že princi Georgovi při plnění četných povinností, na které jsou Britové zvyklí, téměř nebude mít kdo pomáhat, až se jednou po svém dědečkovi a otci ujme trůnu.

Obavy – přiznejme, že spíše mezi příznivci britské monarchie – tato situace vyvolává i proto, že už roky se mluví o záměru krále Karla III. oficiální královskou rodinu „zeštíhlit“. Výsledkem by měl být menší počet lidí s královskými tituly i snížení nákladů. Pomocníků krále na snímku zatím není o tolik méně, než kolik jich bylo za Karlovy matky.

Díky úsporám by „firma“ nemusela tolik působit jako moloch živící lidi hluboko v nástupnické linii, jako jsou bratranci a sestřenice zesnulé královny Alžběty II. Získala by odlehčenější podobu, k jaké se uchýlily už dřív například královské rody v Norsku, Švédsku nebo Dánsku.

Zeštíhlení už nastalo samo

Jenže od doby, kdy britská média začala o plánu tehdejšího prince Charlese na zeštíhlení rodiny spekulovat, se to stalo jaksi „přirozeně“. Královna Alžběta II. a její manžel princ Philip – dlouho jedni z nejpracovitějších členů královské rodiny – nejdřív utlumili své aktivity, posléze zemřeli.

Syn současného krále princ Harry a jeho manželka Meghan se po dohodě s palácem postavení pracujících členů rodiny vzdali a začali hledat štěstí v Kalifornii.

Karlova bratra prince Andrewa zase vyřadil skandál, který odhalil jeho vazby na finančníka Jeffreyho Epsteina podezřelého ze sexuálního zneužívání.

V kombinaci s pandemií koronaviru to vedlo k výraznému poklesu aktivit královské rodiny. Návrat do starých časů se však poté, co covid začal ustupovat, nekonal. Dokládají to statistiky, jež v dubnové zprávě zveřejnil britský think tank Civitas.

Foto: Civitas/statistiky Tima O’Donovana, Seznam Zprávy Počty tzv. „royal engagements“ v posledních 30 letech.

Analytik Civitas Frank Young omezení jejich činnosti přikládá i smutku, který královská rodina držela po smrti Alžběty II. Je ale nepravděpodobné, že by se Royals ve stávající podobě dokázali vrátit k dřívějším číslům.

Královské aktivity zdaleka nezahrnují jen ústavou dané povinnosti. S účastí zástupců krále se počítá na spoustě lokálních setkání, princové a princezny jsou patrony různých charit a spolků - od zdravotnických přes vzdělávací, kulturní, sportovní nebo zájmové. Organizace doufají, že jim to pomůže přitáhnout publicitu i peníze.

Velká část britské veřejnosti to od členů rodiny očekává a miluje to, argumentuje Young. „Když přijde čas na přestříhávání pásek a podávání rukou, jsou to členové královské rodiny, které lid žádá, ne starosta města nebo hvězda z místního rádia,“ píše ve zprávě Civitas.

V těchto aktivitách léta vyniká samotný král, ale ještě pracovitější je jeho sestra princezna Anne. Není proto divu, že to byla právě ona, kdo se v rozhovoru, který poskytla krátce před korunovací kanadské stanici CBC, vyslovil proti dalšímu zeštíhlení královské rodiny.

„Myslím, že ta slova o ‚zeštíhlení‘ byla pronesena v době, kdy bylo k dispozici pár lidí navíc a mohlo se to jevit jako opodstatněné prohlášení,“ pronesla opatrně Anne.

Moderátorka namítla, že časy se mění, načež králova sestra odpověděla: „Trochu se mění. Chci říct, že z mého pohledu to nezní jako dobrý nápad. Nejsem si úplně jistá, co dalšího bychom mohli udělat.“ Monarchie podle ní pořád přináší „jistou úroveň dlouhodobé stability, ke které je dost těžké dojít nějakým jiným způsobem“.

Průměrný počet královských povinností za rok, 2002-2022 princezna Anne 528 král Karel III. 521 princ Andrew, vévoda z Yorku 436 princ Edward, vévoda z Edinburghu 351 princ Richard, vévoda z Gloucesteru 237 královna Camilla 216 Sophie, vévodkyně z Edinburghu 213 princ Edward, vévoda z Kentu 189 Birgitte, vévodkyně z Gloucesteru 127 William, princ z Walesu 120 Catherine, princezna z Walesu 97 princezna Alexandra 91 Meghan, vévodkyně ze Sussexu 90 princ Harry, vévoda ze Sussexu 85 Zdroj: The Guardian Pozn.: Průměr je u některých vypočítán z kratšího období, protože se z nich pracující členové stali až později nebo jimi v průběhu let přestali být. V tabulce jsou uvedeny současné tituly.

S tím, jak princ William a jeho manželka Catherine po smrti Alžběty II. postoupili v královské hierarchii, se dá očekávat, že výpadek v pracovní síle částečně nahradí. V předchozích letech je ale podle deníku Guardian v průměru v aktivitě předstihli i někteří postarší členové královské rodiny, zvyklí pracovat ve prospěch Koruny už desítky let.

Zároveň se od nich zřejmě nedá očekávat taková aktivita jako třeba od princezny Anne (i když talent na zvyšování popularity mají oba, jak jsme psali například zde). Přinejmenším dokud nedospějí jejich děti.

„Princ a princezna zuřivě střeží čas věnovaný rodině, každý den vozí své děti do školy a snaží se minimalizovat čas, který stráví bez nich,“ poznamenává královský korespondent deníku Telegraph Gordon Rayner.

Podle jeho informací William a Catherine ani nemají zájem jezdit na tolik státních návštěv, jako měl z pozice prince z Walesu ve zvyku král Karel III. Na poslední velké cestě byli loni v březnu a další nechystají dřív než příští rok na jaře, byť třeba princ William byl nedávno navštívit britské vojáky v Polsku.

Královská hvězda na vzestupu Z „lehce nervózní, nenápadné dívky“ se definitivně stala panovnice, která má auru filmové hvězdy a schopnosti, které by jí záviděli i vrcholní politici. Tak o Catherine, budoucí královně choti, píší britská média. „Přesně ví, co dělá.“ Korunovace ukázala rostoucí vliv budoucí královny

Větší tíhu královských povinností tak můžou převzít králův mladší bratr princ Edward, vévoda z Edinburghu, a jeho manželka Sophie, další „benjamínci“ z korunovační fotografie. Jejich děti už jsou odrostlejší, a pár se tak v poslední době na veřejnosti objevuje častěji. Edward se mimochodem ještě v květnu chystá na návštěvu Česka (více zde).

Zvlášť Sophie by při udržování popularity královské rodiny mohla být úspěšná. „Připisuje se jí schopnost naslouchat a naslouchat s úsměvem, vypadat zainteresovaně, reagovat upřímně,“ zhodnotila její schopnosti pro kanadskou CBC historička Judith Rowbothamová z anglické Plymouthské univerzity.

Aniž by přitahovala přílišný zájem bulvárních médií, stala se spolu s manželem oporou nového krále. Sophie se zaměřuje například na podporu práv žen, boj proti sexuálnímu násilí, zajímá se o pomoc zdravotně hendikepovaným, zvlášť nevidomým. Problémy se zrakem totiž po narození měla její dcera Louise.

„Myslím, že spousta lidí se ztotožňuje s její lehkostí a dostupností,“ poznamenává Rowbothamová. Sophie se před více než dvaceti lety přivdala do královské rodiny jako žena z lidu. Pracovala jako sekretářka a specialistka na PR. Některé zvyky si zachovala dodnes - například na své královské schůzky často dojíždí autem, které sama řídí.

Tím ale „rezervy“ uvnitř nejužšího kruhu, který soudě podle fotografie v úvodu vymezil král, v podstatě končí.

Následník trůnu s rodinou v akci

Rozšiřte rodinu! Kádry jsou

Než dorostou mladí členové královské rodiny, s nimiž by Karel III. zcela určitě ve svých plánech počítal, bude to ještě trvat. Zvlášť pokud vezmeme v úvahu, že dnes devítiletý princ George, jeho osmiletá sestra Charlotte a pětiletý bratr Louis budou chtít studovat, jak je v posledních generacích u členů rodiny zvykem, případně po vzoru předků nastoupí k armádě.

Jejich rodiče i s ohledem na zkušenosti, které s častým veřejným vystavováním mají princové William a Harry, sotva budou chtít, aby se do královského života výrazněji zapojili dřív.

Řada komentátorů jako zmínění Young, Proctor, Mollardová nebo například Omid Scobie má už delší dobu jasno: řady pracujících členů královské rodiny bude třeba rozšířit.

Jak poukazuje Rayner, v následujících letech Buckinghamský palác nemůže moc počítat se zvyšováním popularity prostřednictvím velkých událostí. Korunovace je za námi, William a Catherine nejspíš další dítě neplánují a do další královské svatby je také daleko.

„Firmě“ tak v podstatě zůstanou dvě možnosti: sociální sítě (kde jsou úspěšní například William a Catherine) a drobné každodenní „výlety“ do anglických, velšských, skotských a severoirských měst a vesnic.

Svolné k většímu zapojení by mohly být například dcery prince Andrewa princezny Beatrice a Eugenie. Jsou mladé (oběma je přes třicet), na veřejnosti se objevují rády, jsou patronkami několika organizací a podle Scobieho v předchozích letech dávaly opakovaně zájem příležitostně vykonávat povinnosti ve jménu krále vedle svých stávajících zaměstnání. Ale byly odmítnuty.

Foto: Profimedia.cz Princezny Beatrice (vpravo) a Eugenie (uprostřed) v neděli během pouličních oslav korunovace jejich strýce Karla III. v anglickém Chalfont St Giles.

Karel III. s nimi přitom zjevně nepočítá, přestože starší Beatrice po smrti Alžběty II. náleží i ústavní funkce. Jako čtvrtá dospělá osoba v linii následnictví je jednou ze státních kancléřek, což jsou přední členové královské rodiny, na něž může panovník přenést pravomoc vykonávat státní záležitosti v případě nemoci nebo třeba zahraniční cesty. Nahradit krále musí v takovém případě vždy alespoň dva další lidé.

Tato pozice mimochodem patří i princům Harrymu a Andrewovi, kteří se ale plnění královských povinností vzdali. Král proto loni požádal vládu a parlament, aby mezi státní kancléře navíc zařadily i princeznu Anne a prince Edwarda, aby v případě potřeby bylo „kde brát“. Beatrice má ale tuto pozici zajištěnou do doby, než dospěje princ George.

„Díky zkušenosti se životem mimo královskou bublinu jsou víc při zemi a o něco přístupnější,“ odkazuje Scobie na kariéru Beatrice v softwarové společnosti a Eugeniinu práci coby ředitelky jedné z londýnských galerií. Naznačuje tak, že princezny by nemusely být překážkou ve snaze učinit královskou rodinu civilnější.

Určitou výhodou Beatrice a Eugenie je, že obě už vystupují pod svými královskými tituly, a tak je veřejnost také vnímá jako součást „firmy“.

Další možní náhradníci z rozhodnutí svých rodičů tituly nepoužívají, ale nárok na ně mají.

Jednou z nich je Zara Tindallová, dcera princezny Anne, která se před lety proslavila jako jezdkyně na koni, a dokonce reprezentovala Británii na olympiádách. V Londýně v roce 2012 získala spolu se svým družstvem stříbrnou medaili.

„Zara a (její manžel) Mike, ačkoli nemají tituly, představují zavedenou veřejnou značku,“ domnívá se Emma Mackenzieová ze serveru Yahoo UK. „Její neotesaný, zemitý přístup by byl vítaným kontrastem k nafoukanému sebevědomí členů rodiny, kteří nedávno odešli do ústraní,“ napsal Young, pravděpodobně v narážce na vévodu a vévodkyni ze Sussexu.

V příštích letech by se mohli výrazněji zapojit i lady Louise a hrabě James, dcera a syn prince Edwarda a jeho ženy Sophie. Louise je ale teprve devatenáct a v současnosti studuje angličtinu na Univerzitě v St Andrews ve Skotsku, Jamesovi je patnáct.

Vyloučit se nedá ani návrat „černých ovcí“, Harryho a Meghan. Přestože vztahy mezi nimi a královskou rodinou jsou kvůli veřejným vystoupením kalifornského páru napjaté, změna se nedá vyloučit. Dokonce existuje příklad z poměrně nedávné minulosti.

Vévodkyně Sophie se po svatbě s princem Edwardem také rozhodla pokračovat ve své kariéře v PR. Jeden z reportérů listu News of the World ji tehdy napálil, když se vydával za potenciálního lukrativního klienta, a pořídil nahrávku, na které se Sophie nehezky vyjadřovala o dalších členech královské rodiny, a dokonce o tehdejším premiérovi Tonym Blairovi a jeho manželce.

Palác musel skandál hasit, ujišťoval, že vztahy v rodině jsou v pořádku, ale Sophie svou kariéru ukončila a stal se z ní člen královské rodiny na plný úvazek. Podle deníku Independent si dokonce brzy vybudovala vřelý vztah s královnou a stala se jednou z jejích oblíbenkyň.

Finanční stránka

Jedním z argumentů pro zeštíhlení královské rodiny jsou náklady, které jsou s jejím udržováním spojené. Například předloni ale víc než polovina rozpočtu, konkrétně 54 milionů liber (skoro 1,5 miliardy korun), podle BBC stejně putovala na opravy Buckinghamského paláce, tedy památky patřící státu.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Pracující členové královské rodiny, královniny společnice a pážata na balkoně Buckinghamského paláce, jak je zvěčnil fotograf Seznam Zpráv Michal Turek.

Odhady celkových nákladů spojených s monarchií se různí. Podle zprávy Civitas se pohybují od 51,8 milionu liber, jež uvádí palác, po 350 milionů ročně, což je číslo prezentované příznivci republiky, ve kterém jsou zahrnuty i značné výdaje na zajištění bezpečnosti paláců a velkých akcí.

K dosažení modernějšího a civilnějšího obrazu britské monarchie zpráva Civitas navrhuje například zpřístupnění královských paláců veřejnosti a přestěhování členů rodiny do menších příbytků. To už udělala rodina prince Williama a ostatně i král s královnou po nástupu na trůn zůstali bydlet v Clarence House, místo aby se přesunuli do Buckinghamského paláce.

Uvolnění paláců by mohlo přinést peníze turistů, jako už se to v případě některých královských památek děje. „Proměna Buckinghamského paláce v hotel může přinést hodně peněz. Odpolední čaj na hradě Windsor by přilákal turisty z celého světa,“ píše britský think tank.

Královská rodina by se mohla také inspirovat u politiků. Ačkoli se Alžběta II. před lety dobrovolně rozhodla odvádět státu daně, členové rodiny nezveřejňují daňová přiznání, jako to dělají třeba premiéři. „Veřejné prohlášení by bylo silnou ukázkou toho, že jsme v tom všichni společně,“ uvádí Civitas.

Zpráva navrhuje i zúžení počtu lidí, kteří pro rodinu pracují, nebo méně okázalý způsob života. Pomoci by podle ní mohlo i přejmenování důležitých řádů. Některé úspěšné osobnosti prý odmítají přijmout Řád britského impéria kvůli slovu impérium, které by se ale dalo snadno nahradit, aniž by se musela změnit jeho zkratka OBE.

Autor zprávy Frank Young tedy před zeštíhlením královské rodiny varuje. „Více lidí si přeje, aby monarchie zůstala, jak je, než aby odrážela změny v britském způsobu života,“ domnívá se analytik.