Křehký kmen z Amazonie umírá hlady, věděla vláda. Nijak nepomohla

Nadále přibývá dětských úmrtí v důsledku podvýživy. Podle dat CIR pouze za leden umíralo v průměru 1,8 dětí za den, a to pouze v kategorii do pěti let. Celkem jich během prvního měsíce roku zemřelo 56.

Humanitární pomoc především v podobě potravin, léků, zdravotnického materiálu a dobrovolníků sice do Amazonie míří, neznamená to však, že se dostane ke všem potřebným. Přes devadesát procent Janomamů totiž žije v místech, která jsou přístupná pouze letecky.

Podle zdravotníků brání rychlejší pomoci nedostatečná podpora armády. „Armádě se zatím nepodařilo obnovit vzletovou a přistávací dráhu. Kdyby byla bývala hotová, mohla by na ní přistávat velká letadla, a to by velmi pomohlo při poskytování pomoci Janomamům, protože by na ní mohlo přistávat více balíčků zásob,“ kritizuje armádní složky Macuxi s odkazem na letiště Surucucu.