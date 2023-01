Ještě v dospívání neuměla číst. Teď je podruhé nadějí na záchranu Amazonie

Marina Silva se znovu stala ministryní životního prostředí dvacet let poté, co se tohoto postu ujala poprvé; tehdy vydržela ve funkci pět let. Působila také jako senátorka, třikrát neúspěšně kandidovala na prezidentku. V Brazílii jí často říkají prostě „Marina“.

V roce 2007 ji britský deník The Guardian vybral mezi 50 nejvýznamnějších lidí, kteří „mohou zachránit planetu“, a ve stejném roce získala i hlavní cenu OSN v oblasti životního prostředí (Champions of Earth).

Na aktivistickou cestu ji přivedl v 80. letech dnes legendární bojovník proti vykácení brazilského pralesa, tehdy předseda Unie zemědělských dělníků, Xapuri Chico Mendes. Díky němu se Silva přidala do odborového svazu a společně s dalšími muži, ženami i dětmi se propojovala do lidských řetězů (empates) bránících buldozerům v dalším kácení.

Silvu tak například čeká obnovení hlavních kontrolních orgánů, jako jsou Brazilský institut pro životní prostředí a obnovitelné přírodní zdroje (Ibama) nebo Institut Chica Mendese pro ochranu biodiverzity (ICMBio). Měla by se zapojit do boje proti organizovanému zločinu a vyjednat návrh kompenzačních mechanismů na ochranu území, uvádí příkladem InfoAmazonas.

Usilovat také musí o snižování odlesňování do konce desetiletí. Jen za rok 2022 bylo podle brazilské platformy PlenaMata vykáceno téměř 600 milionů stromů, což pro lepší představu přirovnává tak vysoký úbytek stromů k tomu, jako kdyby zmizela metropole Rio de Janeiro, a to dokonce 8,5krát. Tématu jsme se více věnovali v tomto textu.

„Marina bude muset vrátit to, co fungovalo v minulosti, ale při pohledu do budoucna (také uznat), že environmentální výzvy, kterým Amazonie čelí, jsou nyní naléhavější a složitější než v době, kdy byla před lety ve funkci,“ okomentoval pro Financial Times výzvy Leandro Ramos, ředitel kampaní Greenpeace Brazílie.