18 vykácených stromů za sekundu. Z brazilské Amazonie rapidně mizely i loni

Region Vale do Javari patří do brazilského státu Amazonas a rozkládá se na osmi a půl milionu hektarech půdy. Jedná se o domov nejpočetnější komunity domorodých obyvatel světa, kteří žijí v naprosté izolaci – šest tisíc lidí, kteří patří k 26 etnickým skupinám. Aktuálně je to také jedno z nejnebezpečnějších území v Brazílii.