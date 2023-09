Ruský bloger kritizoval vedení války, zatkli ho za šíření falešných zpráv

Telegramový kanál Shot pak uveřejnil záběry z Kuršinova zatčení na moskevském Leningradském nádraží. Podle severu Meduza se Kuršin neživí jen svým blogem. Údajně pracuje jako inženýr ve vědecko-výzkumné firmě Rif, která vyvíjí zbraňové softwary. Díky povaze své práce by pak měl mít i určitý stupeň přístupu ke státním tajemství.

„Třiadvacet let vedl zemi podřadný člověk, který dokázal ‚foukat prach do očí‘ značné části obyvatelstva. Nyní je posledním ostrůvkem legitimity a stability státu,“ uvedl v příspěvku. „Země však nebude schopna vydržet dalších šest let vlády tohoto zbabělého povaleče.“