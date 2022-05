Čínské úřady nenechají kromě výjimek nikoho vycestovat ven, píše Le Monde

Čínské úřady tento týden dále zpřísnily kontroly na hranicích a oznámily, že výrazně omezí cesty, které nejsou nezbytné. Vládní tisk při tom zdůrazňuje, že opatření má výlučně zdravotnický charakter a zapadá do čínské strategie nulové tolerance vůči covidu-19, uvedl deník Le Monde.

Podle francouzského deníku se úřady snaží odradit čínské občany od cestování i omezenou nabídkou letů, jejichž ceny vystoupily do závratných výšin.

Výrazné omezení cestování do zahraničí ze strany úřadů bylo při tom patrné již v uplynulých měsících, píše francouzský deník. V roce 2021 prudce klesl počet vydaných cestovních pasů a v rámci stranického boje proti korupci mnoho členů komunistické strany či veřejných funkcionářů muselo pas odevzdat policii.

Peking sice nechce oficiálně zakázat cesty svých občanů žijících v zahraničí do vlasti, ale dělá vše pro to, aby je výrazně ztížil, napsal deník. Například nabídka mezinárodních letů zůstává stále velmi omezená a letenky tak mají závratné ceny. V roce 2021 do země přijelo či odjelo 74 milionů lidí, což je o 80 procent méně než v roce 2019.