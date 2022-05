Slouží čínským komunistům. Přesto ho Macronovo hnutí vysílá do voleb

V Paříži je sice prezidentské hnutí Republika vpřed! před červnovými volbami favoritem, kandidát ve 13. pařížském obvodu se ale nemusí líbit ani stoupencům Emmanuela Macrona. Prezidentovo hnutí totiž do parlamentních voleb nominovalo dosavadního poslance Buon Tana, kontroverzní postavu blízkou Číně.

Poslanec, který se dostal do parlamentu v roce 2017 se ziskem 55,26 procenta ve druhém kole, se nejspíš střetne s kandidátkou z nově vytvořené levicové koalice Sandrine Rousseauovou.

Francouzský poslanec se dostal i do hledáčku české organizace Sinopsis , která působí na Univerzitě Karlově a mapuje čínské vlivové operace ve světě. „Buon Tan zasedá v klíčových parlamentních výborech týkajících se Číny a zastává názory spojené s Čínskou komunistickou stranou v otázkách, jako je Huawei nebo genocida Ujgurů. Zároveň je členem několika organizací kontrolovaných Čínskou komunistickou stranou a udržuje kontakty s jejím oddělením pro zahraniční styky,“ píše Sinopsis ve zprávě z letošního března.

Buon Tan tvrdí, že základním problémem francouzsko-čínských vztahů je nedostatek porozumění, on sám prý dokáže rozluštit spoustu věcí, kterým jeho kolegové nerozumí.

Buon Tanovi rodiče se přestěhovali do Francie v době, kdy mu bylo osm let. Uprchlíci čínského původu přišli z Kambodže, kde zažili tábory nucených prací Rudých Khmérů. Po přesunu z Tours do Paříže začal Tanův otec podnikat, jeho úspěšná firma TSN se specializuje na dovoz zboží.