Spolu proti Macronovi. Francouzská levice se do voleb spojuje

Vůdce krajně levicového hnutí Nepoddajná Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon, který jen těsně nepostoupil do druhého kola prezidentských voleb, mluví o parlamentních volbách jako o „třetím kole“. Neskrývaným cílem je volby vyhrát, stát se premiérem a dosáhnout takzvané kohabitace, tedy stavu, kdy prezident a předseda vlády pocházejí z odlišných politických táborů. Levice by tak do značné míry mohla politiku stávajícího prezidenta blokovat.