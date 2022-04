Komentář: Díky, Emmanueli!

A jakže se to týká Česka? Když si projdeme program Le Penové, najdeme tam požadavek na upřednostnění národního práva před tím evropským. Politička by tak nutně musela buď přesvědčit všechny zbývající členské země, aby přepsaly unijní smlouvy, anebo – a to je pravděpodobnější – jít s Unií do střetu a porušovat společná pravidla. A zatímco v Maďarsku může podobný konflikt skončit odstřižením evropských dotací a následným zkrotnutím nebo pádem Orbána, v případě zakládající země EU by mohl vést až k rozpadu společenství. A to rozhodně není v ekonomickém zájmu naší země, která je na obchodu v rámci sedmadvacítky životně závislá. A dodejme, že nejenom na obchodu, ale i na dotacích.