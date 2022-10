Lhal o smrtící střelbě ve škole. Konspirátor zaplatí miliardu dolarů odškodné

Soud mu za to včera udělil 15 samostatných peněžitých trestů v rozmezí od 28 milionů do 120 milionů dolarů, v celkové výši 965 milionů dolarů.

Soud nakonec udělil 15 samostatných trestů v rozmezí od 28 milionů do 120 milionů dolarů, v celkové výši 965 milionů dolarů. Podle soudu mají vynahradit emocionální strádání způsobené pomluvami. Kromě toho musí Jones zaplatit soudní výlohy jednotlivých rodin.

Není ale jasné, kolik peněz rodiny skutečně dostanou. Jones ve středu u soudu řekl, že „žádné peníze nejsou“.Uvedl totiž sebe i svoji firmu do bankrotu. Podle New York Times Jones se svým doprovodem do Connecticutu přiletěl soukromým letadlem, bydlel v pronajaté vile s bazénem a tenisovým kurtem.