Lidé se v kontroverzní studii sami nakazili a poodhalili, co živilo pandemii

Studie, v níž se lidé dobrovolně nakazí nemocí, může být pro vědce zkoumající danou chorobu velmi cenná. U nemocí, které se špatně léčí, je ale její provedení ze zřejmých důvodů velmi komplikované. Přesně to byl i případ covidu-19. Nápad studovat novou nemoc touto formou se objevil hned, odvaha na provedení studie ale přišla až s objevením a ověřením prvních léků a monoklonálních protilátek.

Studie se i přes obavy vědců dala do pohybu 21. března roku 2021 ve Velké Británii.

Celkem 18 z 36 neočkovaných dobrovolníků ve věku 18 až 30 let se nakazilo a mělo jen mírné až střední příznaky. Účastníci studie za pobyt v nemocničních pokojích pod dohledem a za vstříknutí malého množství viru do nosu dostali v přepočtu zhruba 130 tisíc korun. Věda na oplátku dostala velmi zajímavá data.

Studie, v jejímž rámci se pravidelně měřilo množství viru v místnostech nakažených, naznačila, že superšiřitelé nešíří nemoc tak moc jen kvůli tomu, že se setkají s mnoha lidmi, ale i kvůli tomu, že do okolí uvolňují abnormálně velké množství viru.

Výsledky podle časopisu Nature ukazují, jak výrazně a nepředvídatelně se liší vážnost průběhu nemoci a nakažlivost u různých lidí. „Je to právě tato variabilita mezi lidmi, co dělá virus tak těžce kontrolovatelný,“ okomentovala výzkum pro Nature Monica Gandhiová, odbornice na infekční onemocnění z University of California v San Franciscu, která se na studii nijak nepodílela.