Nebýt politiky, původ pandemie jsme mohli znát po pár týdnech, říká vědec

„Absurdní“ či „šílené“. To jsou slova, která v rozhovoru o pátrání po původu covidu-19 přicházela na jazyk profesoru Edwardu Holmesovi téměř pokaždé, když hodnotil současnou situaci.

Uznávaný evoluční biolog původ viru hledá už od samého začátku a je přesvědčený, že SARS-CoV-2 se na člověka poprvé přenesl ze zvířete podobným způsobem jako první SARS. Holmes je i spoluautorem nedávného objevu, který do procesu vnesl nové světlo a způsobil velký rozruch.

V první řadě jde o nejnovější a možná i nejdůležitější důkaz nasvědčující (zdaleka ne definitivně potvrzující!) teorii zvířecího původu. Studie publikovaná minulý měsíc a okolnosti jejího vzniku nicméně mají ještě jedno sdělení, které Holmese ani jeho kolegy paradoxně nepotěšilo. Potvrdily totiž, že data z Číny neproudila tak, jak by měla, a že to zřejmě napáchalo nevratné škody.

Příběh objevu je dost zamotaný, detailně jsme ho popsali zde. Pro tento článek tedy jen stručně – Holmesova kolegyně si náhodou všimla dat ve světové virologické databázi, o kterých nakonec se svým týmem zjistila, že jsou z wuchanského tržiště ze začátku roku 2020 a obsahují genetický materiál psíků mývalovitých. To jsou zvířata náchylná k přenosu koronavirů.

Čína přitom do té doby tvrdila, že žádná taková zvířata na tržišti nebyla. Data nicméně potvrdila, že tato zvířata byla nejen na tržišti, ale přesně ve stejném místě, kde byly nalezeny i stopy viru. Zásadní data se zpožděním víc jak tří let do databáze nahráli čínští vědci, aniž by o tom někomu dali vědět. Holmesovi a dalším členům týmu nejprve odsouhlasili jejich analýzu, ale pak data po pár hodinách smazali. Po následné ostré kritice z různých stran čínští vědci data znovu zpřístupnili. Dosud nicméně jejich význam bagatelizují.

Jak jste se vlastně dostal k práci na nové studii, která potvrzuje přítomnost psíků mývalovitých na wuchanském tržišti?

Na původu covidu pracuji už zhruba od ledna 2020. O tržiště ve Wu-chanu už jsem se navíc zajímal ještě dřív. Byl jsem tam už v roce 2014 a viděl jsem, že tam jsou zvířata, takže co se následného vypuknutí pandemie týče, zajímalo mě to od prvního dne.

Už v roce 2014? To byla náhoda?

Ano, byl jsem tam pět let před začátkem pandemie a viděl jsem tam klíčové věci – divoká zvířata přímo na tom samém místě, odkud pochází námi nedávno detekovaná DNA, což je úžasné.

V té době jsem spolupracoval s wuchanským Střediskem pro kontrolu nemocí. Zajímal jsem se o sběr vzorků od zvířat kvůli zvířecím virům a kolegové mě vzali přímo na tuto tržnici a ukazovali mi ji. Už dřív jsem navštívil řadu jiných čínských tržnic, ale tahle byla výjimečná, protože tam bylo hodně divokých savců, kromě psíků mývalovitých tam byly i ondatry a další podobná zvířata.

Co se vám tehdy v tu chvíli honilo hlavou?

Nedá se říct, že by mi hned vyvstalo na mysli, že je to špatně. Myslím, že jsem byl hlavně překvapený, že tam je tolik zvířat. Nejvíc mě znepokojovalo, že tam byly klece s různými zvířaty naskládané na sebe. Bylo jich tam hodně a nebylo to zrovna hygienické, jestli mi rozumíte. Přímo přede mnou tam zrovna jedno zvíře zabíjeli a celé to místo na mě prostě působilo špinavě. Jeden mohl říct, že je to ideální prostředí pro začátek šíření viru.

Pamatuji si, že když jsme tam procházeli, dal jsem si čaj a říkal jsem čínským kolegům, že bychom na tržišti měli udělat víc testů, protože je to výborné místo pro začátek epidemie, ale oni to odmítli.

Pojďme k vaší studii. Ta poskytla důkaz, že na místě, kde byl virus, byla i k přenosu koronavirů náchylná zvířata. Čínští vědci dosud tvrdili, že tam taková zvířata nebyla, a nemohla tedy na místo zavléct virus. Jak důležitý tento nyní vyvrácený argument pro kritiky teorie zvířecího původu vlastně byl?

S tímhle problémem se to má asi tak – čínská vláda dlouhou dobu popírala, že tam tato zvířata byla. Když na místě dělala na začátku roku 2021 pátrání Světová zdravotnická organizace (WHO), bylo řečeno, že virus pochází z divokého zvířete, ale že na trhu divoká zvířata nebyla.

Já jsem čínské delegaci poslal své fotky z trhu z roku 2014, na nichž byli psíci mývalovití. A oni mi řekli, že ty fotky jsou fake, chápete? To je prostě šílené. Proč bych ty fotky falšoval? Šílené. Roli divokých zvířat pak Čína bagatelizovala konzistentně.

Tou skutečně velmi nepříjemnou věcí je fakt, že data, ze kterých jsme čerpali v nové studii, pochází z přelomu ledna a února 2020. To, co jsme udělali teď, se mělo udělat už před třemi lety! Je to prostě šílené.

Teď to z mého pohledu vypadá přesně jako u SARS-1. Máme tržiště se zvířaty, víme, že tato zvířata v určitých případech mohou přenášet virus, jsou tam místa, kde bylo sebráno víc zvířecí DNA než lidské, chápete? A ten virus byl nalezen i v těchto místech. Nepotvrzuje to, že ta zvířata byla infikovaná, to nemůžeme dokázat, ale je to indicie, že to bylo možné.

Existuje vůbec ještě šance, že by se dal najít nějaký neprůstřelný důkaz potvrzující teorii zvířecího původu?

No… to by bylo velmi težké, pochopte, že teď jsme zjistili, že před třemi lety k němu možná měli čínští vědci blízko. Právě proto jsme tak naštvaní.

Zeptám se ještě jinak – existovala by ta šance, kdybychom žili v ideálním světě, kde všichni spolupracují?

Rozumím, jak to myslíte, a domnívám se, že ani v ideálním světě by ta šance nebyla. Ne v tuto chvíli. Na začátku roku 2020 ano, ale ne teď.

Vysvětlím, v čem je problém. Jde o to, že virus tam nemuseli zavléct zrovna psíci mývalovití, bylo tam mnoho jiných podobných zvířat. Řekněme ale, že jeden druh z nich je ten, který na tržiště virus zavlekl. Když to teď budeme chtít vypátrat, zjistíme, že ten virus už přes jejich populaci prošel. Je pryč. I když určíme druh a najdeme místo, odkud se ta zvířata na trh dostala, ten virus už tam nebude. Je to, jako kdyby se teď někdo vydal do Prahy a hledal první kmen viru. Už tam není, nenajdete ho. Jedinou věc, kterou možná jde u těch zvířat najít, jsou protilátky proti viru. Jenže zvířata, která se v té době infikovala a přežila, už nyní mohou být beztak mrtvá.

Proto si myslím, že nalezení definitivního důkazu už je velmi nepravděpodobné. V roce 2020 ale zcela jistě najít šel. Kdybychom měli tato data tehdy, mohli jsme jít přímo po té populaci psíků mývalovitých, zjistit, odkud se vzali na tržišti, a testovat, jestli najdeme virus i tam. Jenže my namísto toho teď, tři roky poté, zůstáváme v bodě, kdy se dohadujeme o těchto datech. To je prostě absurdní.

Edward Holmes Původem Brit a absolvent londýnské University College a Cambridgeské univerzity se specializuje na evoluci virů. Před vypuknutím pandemie se podílel na hlubším pochopení původu a šíření například hepatitidy C, horečky dengue nebo HIV. Od začátku roku 2020 se soustředí na zkoumání a hledání původu viru SARS-CoV-2. Na téma už spolu s dalšími vědci publikoval řadu studií, z nichž se rychle staly jeho nejcitovanější články. Momentálně působí v Austrálii na Univerzitě v Sydney. Foto: sydney.edu Edward Holmes.

Chci se zeptat ještě na podrobnosti ohledně toho, jak vaše francouzská kolegyně Florence Débarreová data našla. Ona tvrdí, že na ně narazila náhodou. Znamená to, že se mohlo klidně stát, že by si jich nikdo nikdy nevšiml?

Ano, byla to opravdu úplná náhoda. Ta data tam ležela někdy od ledna a nikdo si jich nevšiml. Možná je to tím, že jsou všichni posedlí snahou o potvrzení teorie úniku z laboratoře a reálná data z tržiště už nehledají. Florence Débarreová na ně narazila, když hledala aktualizaci nějakého jednoho vzorku z tržiště. Napsala mi e-mail, že našla něco zvláštního, načež jsme zjistili, že by to měla být data ze vzorků z tržiště.

Kontaktoval jsem jednoho čínského kolegu a zeptal jsem se ho, jestli ta data k něčemu jsou. On řekl, že ano a že to „jsou data z tržiště“. Vzkázal mi, ať se klidně pustím do jejich analýzy a dám vědět, jestli jsem něco našel. Tak jsme se do toho pustili a během jednoho dne jsme v datech našli zvířata.

Znovu jsem tedy napsal do Číny, abych jim řekl, co jsme našli. Dal jsem jim rovnou vědět, že bychom o tom rádi publikovali studii, ale že nechceme dělat problémy, jestli s tím mají nějaké své plány. Asi po šesti hodinách ta data zmizela.

Nakonec z toho byl skandál a čínští vědci data znovu zpřístupnili…

Ano, teď už si je můžete stáhnout z vícero webových stránek. Je to opravdu docela skandální, protože, jak už jsem řekl, ta data jsou tři roky stará.

Co si myslíte, že se mohlo na čínské straně stát? Mohlo to být tak, že jste dostali svolení ke stažení dat díky tomu, že čínští vědci neměli ponětí, co v nich je? Nebo to věděli, ale pak data museli znepřístupnit kvůli příkazu shora?

Já opravdu nevím, všechno je možné, je to hrozně těžké odhadovat. Jsem si jistý jen tím, že se ta data rozhodli smazat až poté, co jsme jim dali vědět, co jsme našli. Byla by to až moc velká náhoda, kdyby to spolu nijak nesouviselo. Když k nim budu velkorysý, můžu si myslet, že prostě chtěli vydat svou studii v top časopise a báli se, že jim „ukradneme“ jejich nápad. Jenže v momentě, kdy jsme našli, co jsme našli, jsme měli morální povinnost sdělit to WHO i Číně.

Čínští vědci na základě dat později poupravili i svou starší analýzu z roku 2022, v níž původně tvrdili, že na trhu nebyla riziková divoká zvířata. V nové verzi píší, že se jejich přítomnost na trhu sice potvrdila, ale že to vlastně nic nového nepřináší a nedokazuje. Co na to říkáte?

No… vyvinul se z toho přeci naprosto odlišný příběh než původně, ne snad? V původní analýze Číňani psali, že vzorky jsou jen z lidí a že tam nebyla zvířata. A my teď zjistili, že tam zvířat bylo hodně a v některých místech dokonce víc než lidí. Nebyla to navíc jen tak nějaká zvířata, ale právě ta divoká zvířata, která jsou náchylná k přenášení koronavirů, byla to v podstatě taková zoo. Ta zvířata se navíc soustřeďovala v jihozápadním cípu trhu, přesně tam, kde jsem je viděl v roce 2014.

Čínští vědci se mezitím pořád snaží tvrdit, že virus pochází od lidí, ale mně přijde, že tohle už není věda, ale politika. Myslím si, že všechno, co jsme mohli od Číny vidět zhruba od března 2020, byla politika s cílem přesvědčit svět, že virus nepochází z Číny. Publikovali hodně studií, které tvrdí, že virus pochází z Evropy nebo že byl do Číny dovezen na mraženém jídle. To je prostě šílené. Na mě to působí tak, že za tímto vším je politika, což je velmi smutné.

Co říkáte na teorii, že virus unikl z laboratoře wuchanského Virologického institutu?

Myslím si, že tato teorie je pro Peking pořád přijatelnější než teorie zvířecího původu. Prezident Si Ťin-pching podle mě chce maximalizovat domácí blahobyt a usiluje o to, aby lidé byli na Čínu pyšní.

Vždycky jsem si říkal, že teorie původu ze zvířecího trhu je pro Čínu horší, protože laboratorní původ by se pořád dal svést na nějakou konkrétní osobu. Dalo by se říct, že je to třeba západní vědec a že ho vlastně stejně platí USA nebo něco podobného. V obchodu s divokými zvířaty jsou velké peníze a jde zároveň o zásadní součást tamní kultury.

Narážel jsem spíš na to, že laboratorní původ v poslední době podporují některé instituce v USA…

Ano, ale to se bavíme o zpravodajských službách. Brzy by snad mělo dojít ke zveřejnění toho, co měly zjistit (prezident USA podepsal dekret umožňující odtajnění, pozn. red.). Ano. Tohle ale není věda.

Já nevím, co můžou mít v rukách. Ostatně, když se na ty výroky podívate, nejsou ani konzistentní. FBI má střední jistotu, některé jiné úřady nízkou, názor se prostě liší. Data přitom musí mít všichni stejná a kdyby ty důkazy byly dobré, jistota by byla vysoká u všech. Myslím si, že jejich důkazy, a doufejme, že se to brzy dozvíme, jsou velmi slabé. Uvidíme…

Znamená vaše studie, že jsme blíž pravdě o původu viru, nebo dál?

Určitě blíž.

Není ale jedním z poselství studie paradoxně i to, že pravdu se nejspíš nikdy nedozvíme? Sám jste to už i zmínil..

I tak se na to můžete dívat. Nejšílenější je, že jsme k tomu museli dojít náhodným objevem nějakých dat v databázi. To je absurdní. Tohle se mělo udělat před třemi lety transparentní a upřímnou cestou. Kdybychom mohli mít vědce v Číně na začátku roku 2020, myslím si, že by se všechno dalo vyřešit během tří týdnů. Uběhly ale už tři roky.

Pro mě je to každopádně očividné. Všechna vědecká data ukazují jedním směrem – na tržiště. Laboratoř je 30 kilometrů od něj. Kdyby virus pocházel z laboratoře, jaká je šance, že se odtamtud nějak dostane na tržiště, kde bylo první ohnisko? Jaká je šance, že by se z laboratoře dostal na místo, kde byste přesně očekávali rozšíření viru přírodní cestou? Myslím si, že ta šance je nulová. Proč by se ten virus nerozšířil jako první někde jinde? Na nádraží? Na stadionu? Kdekoliv? Znovu opakuji, že známe i přesný roh trhu, kde bylo viru hodně, a víme, že přesně tam ta zvířata byla. Je to přesně jako u SARS-1. Podle mě je to naprosto jasné.

Jak jisté je vlastně to, že tržiště bylo skutečně prvním ohniskem?

Chápu, na co narážíte. Jde o to, že úplně první případy je prostě nemožné identifikovat. Absolutně nemožné. Když se ale podívate na první vzorky, které jsou k dispozici, nenajdete v nich nic, co by naznačovalo, že by byl výběr vzorků nějak tendenčně nasměrovaný nebo zkreslený právě k tržišti.