TechMIX: Mělo nošení roušek smysl? Potřebujeme více kvalitních výzkumů

Záminkou k návratu do nedávné minulosti bude práce z dílny známé neziskové nevládní organizace Cochrane, která se od 90. let věnuje publikaci nezávislých testů a analýz v medicínské oblasti. Chce být protiváhou především farmaceutických firem, které výsledky svých výzkumů zároveň také zpeněžují.

Lze to jednoduše fyzikálně změřit. Tady je jeden dobrý příklad z vědeckého časopisu, který se věnoval měření množství částic, které přes masku mohou projít. Podobné experimenty obvykle probíhají tak, že se pokusné osoby umístí do přísně kontrolovaného prostředí se zařízením, které přesně měří počet částic, které se uvolnily nebo vdechly při šeptání, kašlání, smíchu atd. při nošení různých masek.

V praxi je situace výrazně složitější. Může se zdát, že roušky či respirátory by měly fungovat proti přenosu virové infekce, když si je nasadíme na ulici. Samozřejmě se ale najdou lidé, kteří je z nějakého důvodu nenosí. Za druhé je prakticky nikdo nenosí vždy, kdy by měl – tedy ve všech situacích, kdy hrozí riziko nákazy. Za třetí jsme je pak samozřejmě nosit neuměli: Pravidelně jsme si na ně sahali, mívali je špatně nasazené. Nás veřejný „experiment“ s nošením ochrany dýchacích cest byl tedy veden podstatně méně rigorózně než pokusy laboratorní.

I tak se samozřejmě nabízí celkem zjevný předpoklad, že alespoň trochu a u někoho (třeba těch svědomitějších) by tato ochrana fungovat měla – a to by ve výsledku zase mohlo šíření epidemie zpomalit.

„Naše výsledky by neměly být chápány tak, že masky mohou zabránit pouze 10 % případů covidu-19, natož 10 % úmrtí na covid-19,“ napsali autoři v článku. To proto, že intervence vedla pouze k tomu, že masky začalo nosit o 29 lidí ze 100 více. „Pokud by pomůcky nosili všichni, čehož by se možná dalo dosáhnout alternativními strategiemi nebo přísnějším prosazováním povinnosti jejich nošení, může být několikanásobně větší než náš odhad 10 %,“ dodávají.