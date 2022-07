Lotyšsko chce obnovit povinnou vojenskou službu, reaguje na počínání Ruska

Povinná vojenská služba bude podle plánů ministerstva obrany zavedena do pěti let. Lotyšský veřejnoprávní server LSM upřesnil, že od roku 2023 do roku 2028 bude možné vstoupit do armády dobrovolně a poté se odvod stane pro muže ve věku 18 až 27 let povinným. Služba potrvá rok, z čehož měsíc bude dovolená. Zavedení služby musí schválit parlament.