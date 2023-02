Lukašenko dostal tvrdou ránu a zuří. O protiruské sabotáži ale režim mlčí

„Ukazuje to, že partyzánské podzemní hnutí v Bělorusku funguje a pracuje a že je dál schopno pomáhat Ukrajině proti agresi putinovského Ruska,“ řekl Seznam Zprávám k nedělnímu incidentu na běloruském letišti běloruský disident Pavel Latuška. Ten je členem exilového přechodného kabinetu Svjatlany Cichanouské.

Právě v pondělí režimní prokurátor navrhnul u soudu Latuškovi i Cichanouské trest 19 let za vedení protestů proti zfalšovaným volbám v roce 2020.

O samotném incidentu ovšem běloruský režim i jeho propaganda zatím mlčí. Věc nekomentovalo ani běloruské ministerstvo obrany. Zástupce rezortu ale podle server The Moscow Times věc zlehčoval a ujišťoval, že se na letišti „nic hrozného nestalo“.

Zprávu o sabotáži už ocenil mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. „Pro Ukrajinu je to ale určitě dobrá zpráva,“ uvedl.

Jako o „významné operaci partyzánů“ píše o akci také Pavel Usau, běloruský politolog z Varšavské univerzity. „Jde o zásah přímo do srdce ruské vojenské přítomnosti v Bělorusku. To, kdo to udělal, je rána pro Lukašenkovu image. Jeho generálové dostali velkou facku,“ podotknul Usau ve vysílání Euroradia.