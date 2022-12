Maďarské čerpací stanice mají benzin na příděl, řidiči jezdí na Slovensko

Zvýšená poptávka a cenový strop zapříčinily nedostatek benzinu na řadě maďarských čerpacích stanic, tamní řidiči tak vyjeli tankovat do sousedních zemí, včetně Slovenska. Ačkoliv v přepočtu platí na maďarských čerpacích stanicích díky zastropované ceně nanejvýš 28 korun, na Slovensku je litr vyjde na až 41 korun.

Hlavním důvodem nedostatku paliv je podle maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL dlouhodobě nízký dovoz. Zahraniční podniky totiž omezily dodávky do Maďarska poté, co tamní vláda loni zavedla cenový strop pro benzin a naftu a dodavatelé by museli prodávat paliva pod cenou, poznamenala agentura Reuters.