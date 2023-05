Máme dostatek zbraní, už brzy začneme, hlásí Kyjev

„Mnoho civilistů je stále pod ruskou okupací a my už nemůžeme ztrácet čas. Základní množství zbraní a dalšího vybavení již máme. Mohu jen říci, že (protiofenziva, pozn. red.) začne brzy,“ uvedl Budanov v rozhovoru pro japonskou stanici NHK .

Zdůraznil ovšem, že k tomu, aby byla operace úspěšná, bude potřebovat mohutnější zásobu zbraní a munice. Naznačil tak, že chystaná protiofenziva by mohla vyústit ve vleklé boje.

„Potřebujeme více zbraní. Potřebujeme stíhačky. Doufám, že mezinárodní společenství je připraveno Ukrajinu skutečně podpořit,“ uvedl Budanov krátce po tom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal na summitu skupiny G7 v Hirošimě se světovými lídry.

„Ať se to lidem líbí, nebo ne, blížíme se ke klíčové bitvě v novodobé historii Ukrajiny. To je fakt a všichni to vědí. Datum jejího začátku je tajemstvím. Ale každý ví, že se k ní blížíme,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro server RBC-Ukraine s tím, že akce odstartuje na jaře, podle plánu.