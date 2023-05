Zprávy z bojiště: Bachmut padl. Vagnerovci mají dobrou šanci odejít

V posledních dvou týdnech se výrazně zvýšil počet ruských leteckých a raketových úderů. Minulý týden došlo k několika větším útokům. Nejprve 16. května ruské síly odpálily šest balistických střel Kinžal, devět střel s plochou dráhou Kalibr a tři rakety systémů S-300 nebo S-400, plus několik „kamikadze“ dronů.

Podle ukrajinského generálního štábu byl cílem prapor systému protivzdušné obrany Patriot nasazený v blízkosti Kyjeva. Potvrzuje to skutečnost, že útok byl veden z různých směrů, různými zbraněmi, a přitom časově koordinován. Rusko se zjevně pokusilo zahltit ukrajinské Patrioty promyšleným a soustředěným útokem.

Ukrajincům se v poslední době daří ničit ruské rakety a bezpilotní letouny lépe než v minulosti. Čím to je? Podle experta Tomáše Řepy i tím, že se Ukrajinci rychle naučili pracovat se zahraničními systémy, jako je např. Patriot.

Ale je to pouze další doklad toho, že Moskva zvýšila tempo leteckých a raketových úderů. Do března prováděla rozsáhlé útoky v průměru jednou za 14 dní s využitím více než 50, 70 nebo 100 raket. Nyní dochází k útokům častěji, ale je do nich nasazeno výrazně méně raket. Nemíří také na elektrickou síť, ale na oblasti soustředění ukrajinských ozbrojených sil a protivzdušnou obranu.