Video: Ve vzduchu, na zemi i ve vodě. Tak se Ukrajina připravuje na ofenzivu

Kdy přesně protiofenziva začne a jak by mohla vypadat, je z pochopitelných důvodů přísně střeženým tajemstvím.

„Je to samozřejmě na ukrajinském velení, kde a kdy zaútočí. Někde to budou menší lokální útoky, někde se povede hlavní útok a jinde se provedou tzv. falešné útoky, které budou mít za cíl navázat určité síly. Vojenská strategie je i o blafování, provedete klamný tah a pravý útok bude úplně někde jinde,“ popsal v rozhovoru pro Seznam Zprávy ukrajinský analytik Mychajlo Samus, jak by případná ofenziva mohla vypadat.