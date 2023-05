Ukrajinský analytik říká, jak začne očekávaná protiofenziva

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov tento týden ve státní televizi prohlásil, že armáda se „dostává do finiše“ příprav na dlouho očekávanou protiofenzivu. Jen velitelé podle něj rozhodnou, „jak, kde a kdy“ bude provedena.

Na bojišti ještě žádné jednoznačné známky o tom, že by protiofenziva začala, patrné nejsou. Lídr ruské Vagnerovy soukromé armády Jevgenij Prigožin ale uvedl, že ukrajinští obránci už přešli do útoku. Podle něj v nejbližší době začne „aktivní fáze“. Prigožin ale nepatří mezi nejpřesnější zdroje.

Spoléhat se nicméně nedá ani na informace, které zveřejňuje Kyjev, upozorňuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy ukrajinský bezpečnostní analytik Mychajlo Samus, který má sám zkušenosti z armády. „Vojenská strategie je i o blafování, provedete klamný tah a pravý útok bude úplně někde jinde. Kudy povede útok, se velmi těžko předvídá,“ říká expert.

V rozhovoru analyzuje, jaké má Ukrajina kapacity na provedení další ofenzivy, a říká také, proč obránci pořád neustoupili z Bachmutu, byť tam mají velké ztráty a pevně drží už jen okrajové části donbaského města.

Poslední dobou se zmiňuje ukrajinská jarní ofenziva. Už podle vás probíhá, nebo teprve přijde?

Důležité je si uvědomit, že ruská armáda přistoupila ke strategické obraně, reálně bojuje jen na pár úsecích. Na jihu zároveň buduje několikastupňový obranný systém. Jejich velení předpokládá, že Kyjev tímto směrem bude útočit. Co se týká akce na Donbasu, tak je to horší kvůli samotnému reliéfu krajiny (je kopcovitá, zatímco na jihu je rovina, pozn. red.).

Aby ofenziva proběhla úspěšně, je zapotřebí mít dostatek techniky a pěchoty. Ukrajinský úspěch je založen i na tom, že Rusko v boji využívá zastaralou taktiku a za každou cenu chce prolomit frontu. To může dát ukrajinskému velení určitou výhodu, že může předpokládat, jak se nepřítel může chovat, a reagovat a využít jeho slabé místo ve svůj prospěch. Zároveň do velení direktivně zasahuje Vladimir Putin, což má za následek nesmyslné operace, které stojí techniku a vojáky.

Naopak Ukrajině do vojenských záležitostí nezasahují politici a reálně velí generálové. Je to vidět i na mezinárodních vojenských setkáních, kde Kyjev zastupuje ministr obrany nebo vojáci a prezident Zelenskyj jim v tomto důvěřuje.

Dvacet tisíc mrtvých ruských vojáků za pět měsíců Spojené státy přišly s dalšími odhady ruských ztrát na Ukrajině. Za posledních pět měsíců, kdy se bojovalo hlavně o Bachmut, prý padlo na 20 tisíc ruských vojáků. Pokud je to pravda, znamenalo by to větší ztráty než v úvodu války. Nový odhad ruských ztrát vysílá zprávu o zoufalé situaci okupačních sil

Zásadní je i utajení a moment překvapení. Jak velký vliv může mít únik informací v USA a jak to vnímalo ukrajinské nejvyšší velení?

Ukrajinci jsou vůči tomu imunní. Vědí, že se od začátku invaze vede současně i válka informační, a jsou proti takovým věcem obrnění. Nezaregistroval jsem změny chovaní ani ve společnosti, ani u velení armády.

Celá aféra ukázala, že se současné Rusko chová stejně jako Sovětský svaz. Zveřejnění dokumentů nemělo pomoci Rusku, ale ukázat lidem v USA a na Západě, jak se jejich vlády chovají špatně, a rozklížit tamní společnost. Stejnou taktiku používal i SSSR. Určitě se bude zjišťovat, proč informace unikly v danou dobu, když k nim dotyčný měl přístup od začátku války.

Má Kyjev k dispozici dostatečné zdroje na provedení ofenzivy?

Podle předběžných informací má ukrajinská armáda deset tisíc vojáků, kteří jsou kompletně vycvičení a vybavení dle standardů NATO. I v rámci národní gardy vznikají nové brigády. A další se budou cvičit. A to už není malý počet dobře vytrénovaných vojáků.

Kudy útok může vést a jak bude vypadat? Půjde o frontální útok proti ruským pozicím, nebo spíš o průlomy slabých míst v invazní obraně na větším úseku fronty?

Je to samozřejmě na ukrajinském velení, kde se zaútočí. Někde to budou menší lokální útoky, někde se povede hlavní útok a jinde se provedou tzv. falešné útoky, které budou mít za cíl navázat určité síly. Vojenská strategie je i o blafování, provedete klamný tah a pravý útok bude úplně někde jinde. A to vše už vlastně pomalu probíhá.

Ukrajinské armádě se v předchozích ofenzivách osvědčila taktika shaping operation (podpůrné operace, pozn. red.). To znamená, že ničí logistické objekty jako sklady, objekty velení, shromaždiště vojáků v týlu nepřítele, radary, dělostřelecká postavení. Když je tato část operace hotová, připravuje se ofenziva s jasnými instrukcemi, kudy povede.

A když máte zničená velicí střediska, logistiku a chybí vám lidé, tak si tam najdete skulinu, kterou proniknete. Zároveň pokud má nepřítel zničené radary, neví, kudy postupujete. Když je tato část operace hotová, připravuje se ofenziva s jasnými instrukcemi, kudy povede. Myslím, že tento postup bude velení nadále praktikovat.

Ukrajinské síly v oblasti zvolené k ofenzivě musí přinejmenším zajistit, aby byl vzdušný prostor nad nimi volný. Mají k tomu prostředky?

Zajištění vzdušného prostoru je součástí zmíněných podpůrných operací. Na Ukrajinu zároveň dorazily americké protivzdušné baterie Patriot, které mohou pracovat až do vzdálenosti 150 kilometrů a mohou vám zajistit dostatečný prostor pro operace. A samozřejmě tu máme i mobilní protivzdušný systém Avenger.

A čeká s ofenzivou ukrajinské velení, až dorazí všechny přislíbené Patrioty, nebo na to nebere ohled?

Nikdo reálně neví, kolik jich na Ukrajinu dorazilo. Ano, zveřejnila se informace, že už jsou v zemi, ale víc podrobností nevíme.

Stále víc ukrajinských naváděných raket nebo balistických střel míří na území okupované Ruskem a působí tam škody. Nedávno došlo k výbuchům v Melitopolu nebo v Sevastopolu na Krymu. Může to naznačovat, kudy případně útok povede?

Kudy povede útok, se velmi těžko předvídá. A jak tuto akci Ukrajina rozehraje, už je na velení štábu. Může se dojít třeba až na Krym, kde se bude bránit velké množství vojáků a vy s nimi pak budete vyjednávat, za jakých podmínek se třeba vzdají.

Americký institut pro studium války (ISW) přišel nedávno s informací, že ukrajinská armáda operuje na levém břehu Dněpru a zaujala tam pozice u města Olešky. Kyjev i Moskva to ale popírají. Působí podle vás ukrajinské jednotky na daném území? Jak se dá udržet v blízkosti nepřátelského dělostřelectva, funguje zásobování? A jak těžké je překonat řeku jako Dněpr?

Jednotky, které tam působí, plní jiné úkoly než běžná armáda. Podle mě není jejich úkolem útočit, obsadit určitou lokaci a udržet ji. Pravděpodobně vytváří podmínky pro případný větší útok.

Vyplácí se armádnímu velení držet stále Bachmut? Nepřichází tam zbytečně o lidské zdroje, munici a techniku? Nejde spíš oběma stranám o psychologické vítězství?

Ukrajinská armáda tam má dobře vytvořenou obrannou linii. S malým množstvím vojáků dokáže účinně vázat velké množství Rusů. A proč drží velení Bachmut i za cenu těžkých ztrát? Pokud by ustoupili, tak na invazní jednotky čekají dobře opevněné oblasti. Ale je potřeba si uvědomit, že by se Rusové dostali na dostřel měst, která slouží jako důležitá logistická centra.

Velká část profesionálních vojáků s bojovými zkušenostmi padla v loňském roce. Americký generálporučík ve výslužbě Mark Hertling pak uvedl, že do bojů budou nasazeni převážně noví rekruti, kteří prošli výcvikem na Západě, ale nemají bojové zkušenosti. Může to mít nějaký vliv na ofenzivu?

Velení těchto nově vytvořených jednotek tvoří vojáci s bojovými zkušenostmi. Jak říkáte, můžete mít super výstroj a výcvik, ale zkušenosti to nenahradí. Žádná nová jednotka není složena čistě z nových rekrutů. Je to dobře namíchané, aby jedna část byli nováčci a druhá veteráni.

Mychajlo Samus Mychajlo Samus je ředitel kyjevského nezávislého bezpečnostního think-tanku New Geopolitics Research Network. Působil přes dvanáct let v ukrajinských ozbrojených silách. Svou kariéru zahájil jako novinář ukrajinského serveru Defense Express. Jako šéfredaktor vedl časopis Export Control Newsletter.

Rusko také kontinuálně pracuje na zpevňování obranných linií po celém úseku fronty. Jak těžké to bude překonat?

Západní spojenci poskytli Ukrajině ženijní techniku, včetně mostů a dalších podpůrných prostředků pro narušovaní těchto opevnění. Pro překonávaní opevnění je důležitá eliminace nepřátelského dělostřelectva a letectva, aby vás neostřelovaly a vy jste mohli v klidu pracovat.

Pokud by se vojenská operace nepovedla podle představ Kyjeva, co by to znamenalo pro další vývoj?