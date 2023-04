Větší, než se myslelo. Informace z Pentagonu utíkaly od začátku války

Západní speciální jednotky působící na Ukrajině. Proniknutí tajných služeb USA do všech sfér ruského zpravodajského aparátu a vojenské velitelské struktury. Nebo Srbsko, které dosud ohledně konfliktu v Evropě hlásalo neutralitu, souhlasící s posíláním zbraní Ukrajině. To je jen zlomek informací, které přinesl únik dokumentů z Pentagonu.

Za únikem zřejmě stojí jednadvacetiletý Jack Teixeira, který měl od loňského října zveřejňovat citlivé zpravodajské informace na platformě Discord ve skupině s názvem Thug Shaker Central, která má zhruba 50 členů. Za své činy už si vyslechl obvinění a momentálně mu hrozí trest ve výši 15 let vězení.

Jak ale informuje list The New York Times (NYT), kauza je nejspíše mnohem větší, než se dosud zdálo. Podle zjištění amerického deníku totiž uživatelský profil odpovídající Jacku Teixeirovi zveřejňoval tajné zpravodajské informace i v jiné skupině, a to už v loni v únoru, jen pár dní po začátku války na Ukrajině.