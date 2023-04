Američané vypracovali čtyři „divoké“ scénáře války na Ukrajině

Americká Obranná zpravodajská agentura (DIA) u příležitosti ročního výročí ruské invaze analyzovala možnosti vývoje války na Ukrajině, pokud by nastal jeden ze čtyř „divokých“ scénářů. Odhalil to jeden z uniklých tajných dokumentů, který má k dispozici americký deník The New York Times (NYT).

Pokud by se Kyjev rozhodl zaútočit na Kreml, analýza nedochází k jednoznačnému závěru o tom, co by mohlo následovat. Jednou z možností je eskalace konfliktu – Putin by po tlaku veřejnosti zahájil rozsáhlou vojenskou mobilizaci a zvažoval by nasazení taktických jaderných zbraní. Tlak ruské společnosti by ho nicméně mohl také přimět naopak k jednání o míru.