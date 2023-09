Masakr na tržišti možná způsobila ukrajinská, nikoliv ruská raketa

Deník The New York Times nyní přišel s tím, že všechno mohlo být jinak. Po tom, co zanalyzoval úlomky raket, satelitní snímky, výpovědi svědků i příspěvky na sociálních sítích, uvedl, že zkázu pravděpodobně způsobily rakety ukrajinské protivzdušné obrany.

Podle novinářů deníku The New York Times lze ze záběrů z bezpečnostních kamer vypozorovat, že raketa přiletěla z území kontrolovaného ukrajinskými silami, nikoliv od ruských pozic.

Upozorňoval tehdy na to, že nejbližší ruské pozice v severozápadním směru se nachází v Bělgorodské oblasti na ruském území. Tvrdil, že pokud měla být raketa, která zasáhla tržiště, protiletadlovou střelou S-300 (jak tvrdí ukrajinská strana, psali jsme o tom zde ), tak velkou vzdálenost by nedokázala překonat.

Deník The New York Times v souvislosti s tím poukazuje na to, že střela S-300 navíc nese jinou hlavici než ta, která vybuchla v Kosťantynivce. Podle odborníků, na které se odkazuje, škody i fragmenty, které na místě zůstaly, odpovídají útoku rakety 9M38, kterou odpaluje mobilní protiletadlové vozidlo Buk. To využívá jak Ukrajina, tak Rusko.