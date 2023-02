Čtyři dny kojila novorozeně zavalená pod sutinami. Chlapec dostal jméno „Statečný“

Necla Camuzová dala svému druhému synovi jméno Yagiz. V překladu to znamená „statečný“.

Rodina bydlela ve druhém patře moderního vícepodlažního domu ve městě Samandag. „Byla to hezká budova a cítila jsem se tu bezpečně,“ řekla Necla v rozhovoru pro BBC .

V době nočního zemětřesení byla vzhůru, krmila svého syna. Když otřesy začaly, chtěla se dostat za svým manželem Irfanem a starším synem Yigitem Kerimem do sousedního pokoje.

To už se jí nepovedlo, protože se spolu s novorozeným synem najednou ocitla o patro níž zavelená betonem.

Po chvíli popadla kusy sutin a začala s nimi bouchat o skříň. Myslela si, že ji lidé nahoře lépe uslyší, ale bála se, že by rány mohly vyvolat zřícení sutin, které jim nad hlavou zadržovala ona skříň.

„Většinu času spal. Když se probral, tak brečel, ale poté, co jsem ho nakrmila, se znovu uklidnil,“ řekla Necla v rozhovoru s novinářkou BBC Alice Cuddyovou.

V nemocnici Neclu přivítala její rodina. Dozvěděla se, že jejího manžela a staršího syna převezli do jiné nemocnice v Adanské provincii. Oba utrpěli vážná zranění nohou, ale přežili.

Necla se snaží vypořádat s tím, co se jí přihodilo. Tvrdí, že bez jejího syna by tu už nebyla. Jediné, co si přeje, je, aby Yagiz nic podobného už nezažil. „Jsem ráda, že je stále novorozeně, nic si nebude pamatovat,“ řekla.