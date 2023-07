100 svědectví proti McDonald’s. Pracovníci popsali šikanu i sexuální útoky

Shelby bylo teprve 16 let, když začala pracovat v jedné z britských provozoven firmy McDonald’s. Šlo o jednu z několika poboček v hrabství Berkshire na jihovýchodě Anglie a podle jejích slov pro investigativce z BBC zde starší kolegové využívali stísněné uspořádání kuchyně jako záminku k nevhodnému osahávání mladších zaměstnankyň.

„Sahali mi břicho, pas, zadek,“ svěřila se britským novinářům dnes již osmnáctiletá dívka o svých zážitcích z práce pro populární fast food. „Na každé směně, kde jsem pracovala, se objevila přinejmenším nějaká poznámka nebo se o mě někdo otřel, přejel po mně rukou nebo to bylo něco vážnějšího: třeba mě chytil za zadek, za boky.“

„Prostě jsem ztuhla. Cítila jsem se znechuceně,“ vzpomínala Shelby, jejíž situace nakonec dospěla až do bodu, kdy byla v práci v konstantním strachu. O tom, co se v provozovně dělo, prý řekla vyššímu vedení. Nic se ovšem nestalo, a tak se rozhodla odejít, přičemž v e-mailu s výpovědí uvedla, že byla vystavena „toxickému pracovnímu prostředí“.

Shelby ale není jediná, kdo si z práce pro McDonald’s odnáší tyto zkušenosti. Materiál webu BBC mluví například o případu, kdy současná sedmnáctiletá zaměstnankyně v hrabství Cheshire tvrdí, že ji o 20 let starší kolega označil rasistickou nadávkou, chtěl jí ukázat svůj penis a pronesl, že si s ní chce udělat „černobílé“ dítě.

Ve stejném regionu pak měl působit i manažer, který se zaměřoval na 16leté začínající pracovnice a snažil se na ně vyvíjet nátlak, aby s ním měly sex. Na pobočce ve Walesu pak zase manažeři spolu s dalšími zaměstnanci vtipkovali o tom, že uzavřou sázky o to, kdo z nich se první vyspí s novou zaměstnankyní.

„Očekává se, že když pracujete v McDonald’s, budete obtěžováni,“ popsala realitu 20letá Emily, další z těch, kteří se odhodlali o praktikách v tomto rychlém občesrtvění promluvit. Loni prý odešla z pobočky v Brightonu poté, co ji jeden z kolegů ve věku 60 let neustále a se sexuálním podtextem hladil po vlasech, kvůli čemuž se cítila nepříjemně.

Zaměstnanci novinářům BBC vyprávěli také o sexuálních vztazích mezi manažery a mladšími pracovníky, což je v rozporu se zásadami společnosti. Když prý navíc docházelo k obtěžování a napadání právě ze strany manažerů, které zaměstnanci dokonce nahlásili, daný člověk byl často jen převelen do jiné provozovny, nikoliv propuštěn.

V soukromém sektoru ve Spojeném království je ovšem McDonald’s jedním z největších zaměstnavatelů; zaměstnává více než 170 tisíc lidí v celkem 1450 restauracích. Jeho zaměstnanci jsou navíc jednou z nejmladších pracovních sil v zemi – tři čtvrtiny z nich jsou ve věku od 16 do 25 let, což mimo jiné znamená, že pro mnohé je to vůbec první zaměstnání.